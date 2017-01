"Cabaret es un musical con mayúsculas"

Es el protagonista del musical Cabaret, donde interpreta a Cliff Bradshaw. Llega el próximo jueves hasta el Teatro Auditorio de Roquetas donde habrá hasta siete funciones. Se hizo muy popular con la serie Yo soy Bea y ahora triunfa con este musical al que considera "un musical con mayúsculas".

-Imagino que pasar de la televisión a un musical es un cambio radical.

-El teatro no tiene nada que ver con la televisión. Esto es un musical con mayúsculas. Es una obra tan redonda y me siento tan arropado por grandes compañeros y un gran texto que me siento muy bien sobre el escenario.

-¿La gira como está funcionando por España?

-Esta funcionando muy bien, es un exitazo allá donde vamos, y eso nos llena de alegría. Saber que vas con una gran obra, y con un montaje tan excepcional hace que te reciban con entusiasmo. El público en todos los lugares donde vamos nos despiden puestos en pie. Ver esas reacciones es una pasada.

-Hay algo que está claro y es que el público suele responder a los musicales.

-El musical Cabaret lleva un equilibrio perfecto entre el texto, con una historia muy potente y luego vienen los números musicales con baile, con voces maravillosas y una gran orquesta. Visto desde el patio de butacas es una auténtica maravilla.

-¿Es la combinación perfecta entre música y texto?

-En este caso, así es. Por eso se ha convertido en un clásico, y todos los temas de Cabaret se han editado en disco y es una verdadera joya. En esta obra te lo pasas muy bien pero luego te vas a casa con una profunda reflexión. No es una obra ligera.

-Ya era hora que los musicales giren fuera de capitales como Madrid o Barcelona.

-Yo que soy de Alicante agradezco que un espectáculo de esta magnitud salga de capitales como Madrid o Barcelona. La productora ha hecho un gran esfuerzo por traer el musical hasta Roquetas. Son seis trailers y hasta 60 personas las que nos desplazamos y eso requiere un esfuerzo, pero merece mucho la pena. Se ha construido un decorado adaptado a todos los teatros que vamos. El público agradece que un musical así visite su ciudad. Es una oportunidad única que todo el mundo debería aprovechar.

-¿Cómo es el personaje de Cliff Bradshaw?

-Es un personaje muy complejo, tiene una gran evolución a lo largo de toda la función. Es el punto de vista del autor y la excusa para contarnos una historia. Viaja por el mundo y llega a Berlín en los años 30. Mi personaje hace un viaje para conocerse a si mismo.

-¿Conoces la provincia de Almería?

-Fuí con Romeo y Julieta a El Ejido y ahora voy a Roquetas con Cabaret. Conozco poco Almería.

-¿Cómo se presenta el futuro?

-De momento me centro en Cabaret, porque nos queda mucha gira. Cada semana estamos en una ciudad distinta, y eso requiere mucha energía, la verdad.