Cabo de Gata y Tabernas acogieron más de 80 proyectos audiovisuales en 2016

Los espacios naturales de la provincia de Almería, sobre todo el Desierto de Tabernas y el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, recibieron durante 2016 más de 80 proyectos fotográficos y audiovisuales entre los que se encuentran películas, documentales, series de televisión o anuncios publicitarios nacionales o internacionales entre los que se encuentran trabajos para la revista Vogue, la marca de vehículos BMW, la compañía Movistar, la serie británica Penny Dreadfull o la española Mar de plástico.

Según los datos que maneja la Junta de Andalucía, durante este año se han concedido permisos para el rodaje en el Desierto de Tabernas y el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar para los largometrajes En tierra hostil (España), Die Bully Parade (Alemania), Tito, il piccolo, La llamaban Maryam (Italia), No sé decir adiós (España), Les Carnivores (Francia), It came from the desert (Finlancia-Reino Unido-Canadá) y Jesús de Nazaret (España).

Las series de ficción nacionales e internacionales han supuesto la concesión de días de rodaje por parte de la Administración en estos espacios naturales para acoger la grabación de diferentes escenas para producciones como Mar de plástico (España), Brussel (Bélgica), Penny Dreadful (Reino Unido-Estados Unidos) o Crossing the border (Holanda).

En este 2016 también se han autorizado múltiples rodajes de anuncios publicitarios -entre los que destacan los de vehículos para marcas como BMW o Peugeot- videoclips así como reportajes fotográficos relacionados, sobre todo, con el sector de la moda, entre los que destacan el realizado para la revista Vogue o la firma española de moda Mango.

El Conjunto Monumental de la Alcazaba ha recibido durante el año 2017 un total de ocho rodajes de distinta índole entre los que se encuentran cortometrajes, documentales o vídeos corporativos realizados por empresas nacionales e internacionales.

Así, durante la primavera de 2016 se rodaron en este espacio histórico almeriense imágenes para la feria Tronos de Almería por parte de Bastetania Producciones Audiovisuales, en marzo; escenas para el proyecto RomeoyJulieta del IES Maestro Padilla, en abril; y para el largometraje Juan Apóstol, el más amado de Beverly Hills Productions, que rodaron durante ocho días del mes de mayo.

Llegado el otoño, se autorizó el rodaje en La Alcazaba de un documental para la Consejería de Turismo y Deporte elaborado por Canal TV de Andalucía y un vídeo corporativo para el Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), en octubre mientras que en noviembre, de nuevo Beverly Hills Productions rodó en el monumento Jesús de Nazaret.

El último proyecto audiovisual rodado durante 2016 en La Alcazaba ha sido el documental sobre el guitarrista almeriense José Fernández Torres Tomatito realizado por Televisión Española.