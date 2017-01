"En la música necesito gente con criterio y cierta flexibilidad"

Chelo&cía inician el año 2017 con un concierto en el Teatro Cervantes. Será este sábado a las 22:30. La formación está muy ilusionada y con ganas de triunfar con su nuevo disco.

-Después de la presentación del disco en el Apolo, comenzáis el año actuando en el Cervantes. Imagino que para la formación es un lujo hacerlo en un teatro con tanta historia.

-Para nosotros es un orgullo tocar en el Teatro Cervantes que conocemos desde niños. Es un espacio precioso por donde han pasado un montón de grandes artistas. A nivel personal me emociona especialmente pues es el primer escenario que pise de niña y donde me picó el gusanillo del arte.

-¿Cómo ha transcurrido este tiempo desde la presentación del disco?. Las criticas han sido muy buenas y la acogida del público fenomenal.

-Sí, afortunadamente el disco ha gustado mucho y la presentación en el Teatro Apolo fue estupenda. Todo un sueño cumplido rodeados de amigos y familia. La verdad es que no hemos parado desde el concierto de presentación. Estamos viendo temas nuevos para ir seleccionando para nuestro siguiente disco.

-Imagino que 2017 viene cargado de ilusiones y proyectos. ¿Como se presenta el nuevo año?

-Estamos convencidos de que este va a ser nuestro año. Tenemos la ilusión de hacer una presentación en Madrid y estamos hablando con varios patrocinadores para poder organizar un evento. También tenemos varios conciertos hablados para dentro de unos meses y por otro lado, como hemos comentado, estamos haciendo una selección de temas para un nuevo disco.

-Eres una voz prodigiosa que se atreve con lo que le pongan. ¿Cómo calificas la experiencia de contar en esta formación con los hermanos Pírez?

-Me gusta rodearme de personas con alma; personas comprometidas, serias pero a la vez generosas y con valores, si no, no me compensa. En la música necesito gente con criterio, apertura de miras y cierta flexibilidad: no todo es blanco o negro en la vida. Ellos, además, son buenos compositores y músicos. No se puede pedir más.

-En el espectáculo del Cervantes contáis además con otros artistas invitados.

-Nos gusta mucho colaborar con otros artistas, creemos que enriquece nuestra música y nuestro directo. Para esta ocasión vamos a contar con la voz de Diego Cruz, que ya colabora en el disco y que no pudo acudir a la presentación del Apolo y esperamos tener alguna sorpresa más. No podemos olvidar la colaboración de las bailarinas y actrices Kasia Ozog y Leticia del Valle que una vez más nos acompañan en el cuerpo de baile. La banda es un elenco de artistas almerienses de alto nivel que pretendemos llevar este directo vibrante, brillante y a ratos salvaje tan lejos como la vida nos permita.

Todo está preparado en el Cervantes para recibir una banda que tiene un directo prodigioso, que llega al corazón y que reúne a unos músicos y compositores de primera.