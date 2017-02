Cientos de abderitanos se echan a la calle para vivir el Carnaval

Adra vivió un fin de semana de Carnaval con la mayor participación de los últimos años. Tras el éxito del V Pasacalles Infantil, miles de personas salieron a la calle el pasado sábado para formar parte del Pasacalles de Carnaval y abarrotaron el Centro Cultural para disfrutar del pregón y las actuaciones carnavalescas organizadas desde el Área de Cultura.

Niños y mayores participaron en el tradicional pasacalles abderitano, con cientos de personas disfrazadas de distintos tipos, entre ellas asociaciones del municipio. Además, también se desplegaron carrozas para los más pequeños, animación musical y dos grandes figuras hinchables. El pasacalles partió desde la Calle San Sebastián y discurrió por Natalio Rivas hasta llegar Centro de Interpretación de la Pesca, donde regresó hasta el Centro Cultural.

El pregonero de este año del Carnaval ha sido Francisco José Rodríguez Tendero

Precisamente fue en un Centro Cultural lleno hasta la bandera donde se celebró el Pregón del Carnaval, a cargo de Francisco José Rodríguez Tendero. El pregonero recibió de manos del alcalde de Adra, Manuel Cortés y la concejala de Cultura, Elisa Fernández, una placa en reconocimiento a su contribución a la fiesta del Carnaval. También se entregaron los premios a los mejores disfraces del pasacalles, tanto en categoría individual como grupal.

A continuación tuvieron lugar las actuaciones carnavalescas, concretamente de la chirigota abderitana No me toques la palmas que me conozco y de la agrupación carnavalesca de La Mojonera Surcando Mares, con su chirigota Las hijas secretas de la Manola. Tras las actuaciones los abderitanos y abderitanas salieron a la calle para disfrutar de las fiestas de carnaval organizadas por los establecimientos del municipio.

El domingo 26 los abderitanos pusieron punto y final al fin de semana de carnaval con el tradicional Entierro de la Sardina. La sardina, colocada en la Plaza Puerta del Mar, salió acompañada por le Banda Ortiz de Villajos hasta la playa de San Nicolás, donde fue quemada. Una gran fiesta la vivida en Adra.