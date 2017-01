Ben Clark recita sus poesías en el Instituto Rey Alabez de Mojácar

"No todos los poetas están muertos". Con esta afirmación comenzaba, el escritor Ben Clark, un recital de poesía en el Instituto Rey Alabez de Mojácar y que ofreció a los alumnos de 4º de la ESO.

Ben Clark, se encuentra en Mojácar, en la Fundación Valparaíso, becado por el Ayuntamiento de Mojácar dentro del programa conjunto del Consistorio con ésta Fundación y en el que artistas de todo el mundo vienen a Mojácar a desarrollar su trabajo durante dos semanas.

El escritor y traductor español de origen británico vive en Ibiza

Los becados durante su estancia, a través de la Concejalía de Cultura, realizan alguna actividad en la que interactúan con diferentes sectores de Mojácar, principalmente jóvenes y que permite a los vecinos de esta localidad acercarse a las ultimas tendencias en el mundo del arte.

Los estudiantes, en la clase de literatura previa al encuentro con el poeta, habían tenido la oportunidad de conocer su biografía y su obra. En concreto uno de sus poemas llamado El regreso. Un primer contacto con la vanguardia de la poesía actual de la que Clark es un claro exponente.

Poemas en prosa que fueron recitados y elegidos por el propio poeta entre su numerosa obra y que consiguieron captar la atención de los más de treinta jóvenes asistentes con edades comprendidas entre los 15 y 16 años.

Ben Clark, escritor español de origen británico, vive en Ibiza y ha sido merecedor de numerosos premios literarios entre los que destacan el Premio Hiperión, el VII Premio Nacional de Poesía Joven Felix Grande, el IV Premio de Poesía Joven RNE y el Premio Ciutat de Palma Joan Alcover.

Ha sido becario de creación literaria en la Fundación Antonio Gala, en The Hawthornden Castle International Retreat for Writers, de Escocia y en The Château de Lavigny International Writers' Residence, Suiza. Es traductor de importantes obras literarias y columnista.