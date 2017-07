El Convento de la Victoria acoge la obra pictórica de María Llobregat

Hasta el próximo día 20 puede visitarse en el Convento de la Victoria de Vera la muestra Amarillo y Azul, de la pintora María Llobregat, que fue recientemente presentada oficialmente por la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Vera, Isabel de Haro.

"Amarillo y Azul es una serie de obras pictóricas, inspiradas en diferentes paisajes tanto urbanos, como naturales". María Llobregat afirmaba que "con estas pinturas quiero expresar mi punto de vista al fijarme en un lugar, como lo percibo y como lo siento. He utilizado como técnica el Spray, ya que me da por un lado la calidad y por otro la sensación que quiero transmitir". "Me gustaría regalarle al espectador un rato agradable al disfrutar de mi obra. Espero que les guste y disfruten tanto como yo cuando los realicé", concluía la autora de la muestra.

Isabel de Haro, felicitó a la pintora "por la magnífica exposición, la primera en su trayectoria artística, en la que muestra la vitalidad y la juventud como características de su pintura, además de la originalidad de sus obras".