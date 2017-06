Crispian Belfrage rueda en el Rancho Leone la película 'The Bounty Killer'

El director de cine Chip Baker rueda en Tabernas el western The Bounty Killer, protagonizado por Crispian Belfrage, David Gilliam, Ethan McDowell y Aaron Stielstra. La película se rueda en el Rancho Leone y en su entorno. La película cuenta como un terrateniente mexicano contrata los servicios de un cazarrecompensas para rescatar a su hija, secuestrada en el día de su boda.

Crispian Belfrage, uno de los actores más conocidos que participan en este rodaje, ya es la tercera vez que viene a Almería para un rodaje. "Este rodaje me está gustando mucho", aseguraba ayer, al tiempo que explicaba que "en esta película hago el papel de cowboy que toma opio".

Junto a Belfrage también están en este rodaje que se prolongará durante dos semanas en el entorno del Rancho Leone el actor Daniel Jordan que interpreta a un doctor en esta cinta. "Soy el médico del poblado en la época del Lejano Oeste". Jordan ya conocía con anterioridad la provincia de Almería ya que ha participado en otros rodajes.

El caso de Mike Schnapp es algo curioso y llamativo. Participa en este rodaje y ha llegado desde Nueva York donde se gana la vida como disc-jockey. Es un personaje de gran envergadura con una gran barba, lo cual hace que encaje perfectamente en el personaje que interpreta en esta película que dirige Baker.

Schnapp es un tipo muy simpático y está encantado de estar en Almería. "En esta película interpretó al ayudante del sheriff. Un buen día me descubrieron para el cine e hice unas pruebas y ya he participado en varias películas", comentaba ayer.

Schnapp tiene muy claro que "quiero seguir en el cine porque es una manera de diversión, y me encanta la aventura. Estoy teniendo mucha suerte porque en el cine estoy aprendiendo mucho, y no me hago la idea de que soy ya un actor. Quiero seguir en el cine sin dejar mi faceta de disc-jockey", señalaba al tiempo que dejaba claro que "me encanta Almería, ya he rodado antes en esta tierra".

Aaron Stielstra es otro de los actores conocidos que participan en la película The Bounty Killer. "Había oído hablar mucho de todas las películas del género spaghetti western que se han rodado en esta tierra". El actor aseguraba ayer que "el tema de la calor lo llevo muy bien porque vengo de Arizona y allí también hace mucho calor. Estoy acostumbrado".

Danny García es el productor de la película. "El rodaje ha comenzado muy bien y estamos muy contentos. Llevamos sólo dos días y vamos a estar en el entorno del Rancho Leone durante dos semanas. La película se va a grabar íntegramente en esta tierra, y esperamos que en un año la podamos estrenar".

Para la próxima semana se espera que llegue la actriz Lile Victoire y el actor David Gilliam que se incorporarán al rodaje. "Hay una escena que se rodará en una mina muy cerca del Rancho Leone. La historia está escrita para rodarse aquí, precisamente en Tabernas, y en este Rancho con tanta historia, ya que se rodó Hasta que llegó su hora hace 49 años", explicaba García.

Tabernas vuelve a concentrar un gran número de rodajes durante estas fechas. Al rodaje de The Bounty Killer hay que sumar también que se rueda en el Fort Bravo la película Les Frères Sisters con Joaquin Phoenix como protagonista. La película en este caso la dirige Jacques Audiard.

Y para después del mes de agosto se espera que Enzo G. Castellari inicie el rodaje de otra película en Tabernas. Aunque estaba previsto su rodaje para el mes de junio, al final, parece que se retrasa hasta el mes de septiembre.

Almería vuelve a ser tierra de cine, ya que son muchas las productoras que han puesto su mirada en los parajes que tiene la provincia. De momento hay muchos proyectos para los próximos meses que poco a poco se irán conociendo.