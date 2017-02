Diana Riola presenta en el Apolo el día 10 su espectáculo 'Retales flamencos'

La almeriense Diana Riola presenta Retales flamencos el próximo 10 de febrero a las 21 horas en el Teatro Apolo. Retales Flamencos nace a partir del deseo de introducir al espectador en un recorrido a través del flamenco.

El espectáculo hace ver diferentes lugares y formas de vivir y entender este arte, llevando al público desde su parte más estilizada hasta el paso por una fiesta en un patio andaluz o el sentimiento de una noche de mediados del siglo XIX en un típico café cantante, lugar donde el flamenco pudo abrirse a la sociedad en general, firmando los estándares que lo guían hasta el presente.

Toda la obra queda envuelta en una fusión dinámica entre baile y música que transmite mediante letras y movimientos una atmósfera que emborracha de lo más característico de cada uno de los diferentes palos del flamenco.

"Retales flamencos es una recopilación de los diferentes momentos, plasmados como creaciones coreográficas, que más han repercutido a lo largo de mi vida como bailarina" apunta la almeriense Diana Riola.

En el escenario junto a Riola, también participan Cristina Soler al cante con la guitarra de Francis Gómez. En la percusión estará Lito Mánez; Juanma Ruiz al bajo eléctrico y Francisco Roca a la flauta travesera. El cuerpo de baile contará con Julia Acosta, Mercedes Jaldón, la almeriense Eva Muñoz Soler, Fuensanta Blanco y la propia Diana Riola.

La bailaora almeriense Diana Riola se marchó tras estudiar en el Conservatorio de Danza de Almería a Madrid. Tras permanecer allí durante cuatro años se instaló en Sevilla, ciudad en la que vive actualmente.

"Aquí a Almería vengo cada vez que puedo, y se me empieza a conocer, he actuado en varias peñas. He tenido poco tiempo para centrarme en Almería, y me he dedicado a estudiar mucho", comenta Riola. Retales flamencos nace como espectáculo tras el encargo que realiza un productor a Riola para hacerlo en París a principios de 2015.

"La experiencia en París fue maravillosa, el trato que nos dieron en el Teatro fue exquisito. El público se marchó en pie, y llené el Teatro. Cuando vi eso, no me lo podía creer", recuerda con emoción, Diana Riola.

"El hilo conductor del espectáculo es como una evolución de la danza más estilizada hasta pasar a algo más ligado al flamenco" sostiene Riola. "En noviembre pasado repetí el espectáculo en el Teatro de Guadix. Gustó mucho y la gente se fue muy contenta de haber disfrutado de un gran espectáculo de flamenco".

"Estoy muy nerviosa, pero a la vez muy contenta por hacerlo en Almería. Habrá oportunidad de que acuda mi familia, mis amigos y gente que me ha formado en este largo camino. Son muchas emociones el poder comprobar como he ido evolucionando", explica la directora de la compañía.

Riola se enfrenta como empresaria a una gran responsabilidad, puesto que en la compañía hay 10 personas. "Es un reto pero estoy muy ilusionada. Antes había colaborado en otros espectáculos, pero este está ideado y dirigido por mí".

"La mitad de las letras que suenan en el espectáculo están creadas por nosotros. Me he fijado mucho que las letras sean muy andaluzas. Quería tener presente a Almería y por eso hacemos un taranto y a Granada porque mi familia es de un pueblo granadino. Estar en Madrid ha hecho que eche mucho de menos Andalucía", sostiene esta almeriense que ahora quiere ser profeta en su tierra.

El próximo viernes, 10 de febrero, la cita obligatoria está en el Teatro Apolo, donde Diana Riola ofrecerá algo más que un espectáculo, pondrá sobre las tablas el trabajo de mucho tiempo.