El Drogas: "He conseguido vivir de la música, que es lo que me gusta"

El Teatro Cervantes acoge el próximo sábado 21 de enero, la visita de Enrique Villarreal, más conocido como El Drogas. Cantante, bajista y uno de los pilares fundamentales de la mítica banda Barricada, forma parte de la historia del rock en castellano.

Ha sobrevolado diferentes épocas y contextos musicales en los último 30 años, fiel a una manera de entender la autoría y el compromiso de su trabajo con el mundo que le rodea. El Drogas, sin duda, ha protagonizado una de las trayectorias musicales más importantes de nuestro país.

"Me he quitado hasta del alcohol. Las drogas las dejé hace ya diez años" confiesa el artista

Ahora recorre toda España presentando Un día más, su nuevo trabajo discográfico en directo, para el que se rodeó de invitados de lujo como Fito Cabrales, Carlos Tarque, Iván Ferreiro, Rosendo, Leiva o Luz Casal. Una oportunidad única para disfrutar de su música actual bajo el nombre de El Drogas, pero también para recordar temas de su trayectoria en Barricada, Txarrema y La venganza de la abuela.

El Drogas tiene muy claro que hay que aprovechar el momento y por eso se siente feliz en esta gira que está realizando por toda España con su disco. Aunque no es una persona que le apasiona mirar hacia atrás, lo cierto es que El Drogas hace un balance positivo de los últimos 30 años.

"El balance de este tiempo es positivo, porque me he dedicado a una historia que me apasiona. Todo a mi alrededor transcurre muy pegado a mi profesión, hasta mi vida familiar. Estamos en un país que es muy complicado vivir de lo que a uno le gusta y yo lo he conseguido. No vivo de los réditos, me gusta trabajar y continuar cuidando al público que sigue teniendo ganas de verme".

Los años 80 para El Drogas fueron vitales en su carrera. "A mi me gustó mucho vivir esa década, fue bonito. Fue una etapa con Barricada, donde había mucha inconsciencia entonces, y yo continúo defendiéndola. Me alegro de haber formado parte de ese tiempo pero me alegro de estar hoy aquí, y continuar con esas ganas de salir el viernes de viaje para Almería y el sábado hacer el concierto", sostiene.

Barricada ha marcado su vida. "Barricada para mi es un punto y aparte. Toda la trayectoria con la banda ha sido ir viajando y conocer todos los rincones del país. He conocido gente y a mi me ha dado una base muy contundente para vivir este presente que estoy viviendo ahora".

El Drogas tuvo la idea de formar Barricada en la mili. "Fue en la mili donde se me ocurre a mi el nombre y que tipo de banda quería formar. Cuando me licencio comienzo a buscar a la gente que mejor encajaban en la idea que yo tenía para montar el grupo".

Pero lo que son las cosas, el grupo que tanto éxito le dio luego decidió prescindir del artista. "Cuando me echaron me sentí mal, porque no fue la despedida que yo imaginaba. También a la vez yo creo que eso ha hecho que de alguna manera con la gente que estoy ahora, que llevo ocho años, la relación entre nosotros sea muy contundente. Ahora los cuatro tenemos una relación muy potente tanto en el escenario como fuera".

Muchos se han preguntando de donde viene el mote de El Drogas. "Cuando yo era adolescente en las cuadrillas había mucha gente con motes. Ademas teníamos un colega que era muy gracioso y ponía motes. A mi me toco ese, antes de mi relación con las sustancias psicotrópicas. Hace mucho tiempo que lo dejé todo, hasta el alcohol. Hace unos diez años que dejé las drogas. Me di cuenta que no disfrutaba con las alucinaciones y el tabaco lo dejé por historias de salud. O dejaba de cantar o de fumar".

El rock ha marcado la vida de El Drogas. "El rock es una forma de vivir, con todo lo que eso significa. Para mi ha sido un trayecto vital junto a mi pareja. A la vez el oficio ha sido el mundo de la farándula. Dentro de ese mundo mi gran pasión que es la música me ha permitido el recorrer kilómetros y kilómetros. No me entendería a mi mismo si no tengo en mi cabeza cantidades inmensas de canciones y grupos".

El Drogas ha escrito también poesía para mayores y un libro infantil. Y lo curioso es que de siempre tiene un ojo contracorriente. "Es un ojo independiente que va a su aire. Veo bien pero tengo los ojos camaleónicos. Es algo que tenía que haberme operado cuando era pequeño".