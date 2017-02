El Ejido acoge una muestra de pintura de la artista Carmen Vicente

El Patio de Luces del Ayuntamiento de El Ejido acoge hasta el próximo 17 de febrero una interesante exposición pictórica que recoge un total de 40 obras de la artista almeriense Carmen Vicente. Una pintora autodidacta que ha querido trasladar a la ciudad parte de su arte con la finalidad de dar a conocer sus trabajos en un municipio que, como ella misma ha confesado, "destaca por el gran dinamismo e inquietud cultural que presenta".

La muestra, que podrá visitarse en horario de mañana, recoge una amplia representación de los últimos trabajos de Carmen Vicente que destacan, en su mayoría, por el colorido y viveza de los colores y tonalidades empleadas. Y es que sus trabajos tienen un denominador común y es el reflejo de sus sentimientos y estados de ánimo por los que ha pasado la artista en determinados momentos. "No tengo una técnica definida y pinto en función del momento, de mis sensaciones y percepciones de todo aquello que me rodea", apostilla. La pintora centra sus obras en escenas que destacan aspectos muy polarizados de la naturaleza y reflejan su predilección por la provincia en la que vive y es que, como ha remarcado, "a través de las plantas, los árboles o el sol; reflejo las distintas etapas no sólo de mi vida sino de la que podría ser, también, la vida de cualquier persona".