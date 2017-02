Enrique Martínez-Salanova presentó su primera novela 'El tricornio estofado'

El profesor y pedagogo Enrique Martínez-Salanova presentó recientemente su primera novela titulada El tricornio estofado en la Sala Juan Goytisolo en el Muelle de Levante en el Puerto de Almería. Estuvo acompañado por César Bernal, coordinador del Grupo Comunicar en Almería y profesor de la UAL, el periodista Antonio Hermosa y el escritor y poeta Juan José Ceba.

Cesar Bernal subrayó en la presentación de esta primera novela de Enrique Martínez-Salanova que "esta obra no deja indiferente a nadie, porque a medida que se va leyendo se quiere saber más. Aparte de los personajes que hay en la obra a mi me encanta María. Para los que les guste la novela histórica les encantarán los miles de detalles de la época que va configurando Enrique, aspectos de un periodo de la historia de España que es poco conocida".

La novela de Enrique engancha desde el inicio porque está bien escrita y documentada

"Para los que les guste la novela de ficción, El tricornio estofado enganchará desde el primer momento, para desvelar porque ha desaparecido un guardia civil en un pequeño pueblo de la sierra", concluyó Bernal.

El periodista Antonio Hermosa, amigo del autor desde hace más de 30 años, subrayó la etapa en la que trabajaron juntos en un periódico local. "Es un personaje muy importante en el mundo de la comunicación y una persona que conoce el mundo del cine como nadie, desde el punto de vista de la educación. Nos ha dado lecciones a todos porque es una persona muy valiosa y muy polifacética".

"La obra se sitúa a finales del siglo XIX y principios del XX, en una etapa bastante desconocida para la mayoría. El libro cuenta historias que hay que analizar profundamente porque nos habla de una España profunda", sostuvo Hermosa.

Juan José Ceba, escritor y poeta, fue de las primeras personas que conoció a Enrique Martínez-Salanova cuando este llega a Almería. "Es un comunicador nato, una gran persona y un hombre que ha hecho mucho por la defensa del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar".

Ceba explicó que "Enrique ha estado unos quince años escribiendo esta novela, se ha documentado mucho sobre el siglo XIX y principios del XX para escribirla y ha leído y releído a grandes autores como Galdós, Pío Baroja y Unamuno. La obra tiene una herencia maravillosa de Miguel de Cervantes".

"Para un escritor y para un poeta lo más difícil es conseguir el tono y la atmósfera. Y desde el primer momento, Enrique consigue ese tono en su obra. El fondo es dramático. Asistimos a una serie de acontecimientos. La novela en resumen cuenta como desaparece un sargento de la Guardia Civil, no logran encontrarlo y de pronto aparece convertido enmadera en el retablo de la iglesia del pueblo. A partir de ahí ocurren una serie de peripecias geniales" dijo Ceba.

Finalmente, Enrique Martínez-Salanova agradeció la asistencia al público que se dio cita en la sala Juan Goytisolo. "Esta novela la empecé hace muchos años, y tengo que reconocer que no fui constante a la hora de escribirla, porque yo trabajaba 20 horas al día y no tenía tiempo".

"Todos los hechos que recoge la novela son históricos. Redactada entre la realidad, la ficción y el humor presenta a personajes y situaciones tamizados por la ironía que permite cada circunstancia y el momento dramático en el que se mueven, pocos quedan bien parados, pues no he evitado mostrar sus ingenuidades y errores", explica Martínez-Salanova.

El autor sostiene que "cuando yo comencé a escribir había muy poca documentación y me costó muchísimo. Por ejemplo, los atestados de la Guardia Civil no sé por qué tienen cerrado el acceso, incluso a los del siglo XIX. He podido ver atestados de la Guardia Civil que son maravillosos, con buena letra y bien redactados se cuentan las cosas más bárbaras. Eso el día que se abra será la historia del siglo XIX mejor contada que la que nos cuentan los historiadores". Martínez-Salanova cuenta que "en la novela aparecen decenas de personajes. Es un pueblo, en el que hay un cuartel de la Guardia Civil y un sargento. La primera frase del libro da cuenta de la desaparición del sargento".