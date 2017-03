Éxito de la audición de Carnaval de los alumnos de piano de la Escuela de Música de Roquetas

Los alumnos de piano de la Escuela Municipal de Música de Roquetas protagonizaron una audición de Carnaval que fue todo un éxito. Dirigidos por la profesora Encarna Martínez tuvieron una actuación brillante interpretando bandas sonoras de películas. Con una brillante puesta en escena inicial, comenzó la audición Tarek Zambour que interpretó la banda de Mary Poppins, para luego continuar Sofía Casanueva con El Rey León y Silvia Castro con El Mago de Oz.

La audición continuó con Jorge Cerrudo al piano que hizo Star Wars y continuaba con Paula Márquez que interpretó El Rey León, Lucía Ojeda que hizo La Bella y la bestia, Patricia Murcia que interpretaba Los Picapiedras y María Enrique Mary Poppins.

Sarah Louzame hizo La bella y la bestia y luego Inma Cortés y María Isabel Cortés hicieron New York, New York y la pareja formada por Isabel Roldán y Carmen Magán interpretaron Frozen. Cristina Pérez hizo Mary Poppins y Lola Vargas Harry Potter.

Alejandro Redondo interpretaba la banda sonora de James Bond, Vega Moral la banda de El Mago de oz, Lucía de las Heras hacía La bella y la bestia, Julieta Menjíbar Aladino, mientras que María Barragán interpretaba El Jorobado de Notre Dame.

Mar Vizcaíno hizo La Sirenita, Andrea oliva interpretaba El señor de los anillos, Laura Verdegay la banda sonora de Fama y finalmente Gádor González hacía River Flows in you. Dani Pérez fue el último en actuar que hizo The Nights (Avicci).

El Carnaval de Roquetas continúa hoy jueves a las 20 horas con el pregón a cargo del presentador de televisión, Antonio Hidalgo y posteriormente se llevará a cabo la Muestra de Carnaval con la participación de varios grupos y formaciones del municipio.