La Feria del Libro de Almería será más familiar en torno a la Plaza de la Catedral

"Para este año no hemos querido que sea una acumulación de actos sin más, sino que existan varias líneas que den un sentido a la Feria", apuntaba Ana Martínez Labella. Así, nuevamente será un evento que apostará por la bibliodiversidad. Literatura de prestigio, como suele ser habitual, con referentes como José María Guelbenzu o Ernesto Pérez Zúñiga, además de apostar por una novel como Silvia Nanclares, por uno de los más destacados autores del pasado año, Sergio del Molino, o el taller literario de Oulipo, que será un momento muy especial.

El director de la Feria, Manuel García Iborra, destacó "la diversidad temática y de géneros, pero dentro de que hay menos tendencia a lo popular y sí más al prestigio, si bien hay que recordar que en las librerías no solo hay literatura y eso también tiene que tener un reflejo en la programación". Uno de los detalles aún por cerrar es el pregonero, que se anunciará en unos días.

Homenajes a los escritores Miguel Naveros y Pilar Quirosa

El miércoles, 26 de abril por la mañana se realizarán las XVII Jornadas de Lectura Continuada con la obra "Un hijo" de Alejandro Palomas. A las 20 horas, presentación de los ganadores de los Premios Argaria. El 27 de abril a las 18 horas, cuentaversos con la presentación y animación a la lectura de Blancanieves, versión en verso de Alexis Díaz Pimienta. A las 19 horas, presentación del libro colectivo #MicroAlmería2017 de Círculo rojo. A las 20 horas, Raúl Quinto presenta a Jorge Carrión "¿Qué tienen en común las librerías, los pasajes y las series de televisión?". El 28 de abril, Desayuno de Jorge Carrión con los libreros. A las 19 horas, María José López Díaz presenta a Sergio del Molino. Luego Mar Verdejo presenta a Silvia Nanclares y finalmente a las 21 horas, concierto acústico de Javier Ojeda (Danza Invisible). El 29 de abril, a las 12 horas, Vicente Valles. A las 13 horas, Isabel Giménez Caro presenta a Antonio Orejudo. A las 19 horas, Evaristo Martínez presenta a José María Guelbenzu. A las 20 horas, Antonio Jesús García presenta a Nacho Vegas. Poesía y música. Finalmente, Germán Maqueda presenta "No, no me olvido. Nacha Pop". Presentación y pequeño concierto de Cooper. El día 30 de abril, Desayuno de José María Guelbenzu con los libreros. A las 12 horas,