Fernando Trueba: "Siempre me pasa, el guion me ha llevado al lugar de rodaje"

El cineasta Fernando Trueba regresó ayer a Almería para asistir anoche en el Teatro Cervantes a la proyección de su película La reina de España. De esta manera, Trueba participaba en los Encuentros con Directores de Cine que organiza Unicaja.

En su reencuentro con la ciudad, Trueba se mostraba encantado de regresar a esta tierra, ciudad donde ha presentado varias de sus películas y donde también estuvo en el homenaje que se le tributo a Eli Wallach, gran amigo suyo y también vino al rodaje de Vivir es fácil con los ojos cerrados que rodó su hermano David en esta provincia.

"Me gustaría rodar una película en Almería, quizás un spaghetti western. De todas maneras no lo sé, cuando ruedo me suele llevar la historia, no el sitio. Nunca he dicho quiero rodar en este lugar, voy a escribir una historia. Es todo lo contrario, primero escribo la historia y luego pienso el lugar donde se va a rodar. El guion te lleva al lugar de rodaje", expresó el cineasta.

Con respecto al hecho de haber rodado La reina de España que puede considerarse una segunda parte de La Niña de tus ojos, Trueba consideraba que "el rodaje de La Niña de tus ojos fue maravilloso y todos los hemos recordado siempre muy bien. Había un deseo latente de volver a reunirnos todos, y la única manera era rodar una película. Unos años después de la película empezaron a ocurrírseme ideas para hacer una película con esos personajes y esos mismos actores".

"Hubo un momento que les pregunté a todos la idea de hacer la película La Reina de España y entonces me puse a escribir. Todos mostraron mucha alegría de volver a reunirse. Fue un encuentro maravilloso, donde trabajamos mucho pero fue algo muy bonito para todos. Repetían los ochos actores de La Niña de tus ojos más los actores nuevos", confesaba.

Con respecto a la polémica suscitada en torno al boicot sufrido a su película La reina de España, Fernando Trueba fue tajante, asegurando que "lo he pasado mal, no es divertido. Ya sabemos que el mal existe. Me gustaría que todo el mundo fuese bueno y divertido, pero ya sabemos que el mundo no es así". El cineasta confesó que "he hecho una comedia para que la gente se ría, y no quiero dedicar nada de mi tiempo para ese gente, que les den. Que se dediquen al mal si no tienen otra cosa que hacer".

En cuanto al futuro, Trueba anunció ayer que tiene varios guiones escritos sobre thriller psicológico. "Estoy trabajando en un proyecto de animación", concluyó Trueba.