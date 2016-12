Jaume Vilaseca & Mar ofrece un concierto esta noche en Clasijazz

Jazz Artistas. Jaume Vilaseca & Mar. Lugar. Clasijazz. Hora. 22:30 horas. Día. Hoy, viernes, 23 de diciembre.

Clasijazz acoge esta noche a las 22:30 horas un concierto de Jaume Vilaseca & Mar, grupo formado por Jaume Vilaseca, piano y composición; Dick Them, bajo y contrabajo; Ramón Díaz, batería y percusión y Mar Vilaseca, voz.

Proyecto jazzístico con la incorporación de la joven promesa Mar Vilaseca, sobre la música de la banda británica de rock progresivo Génesis, dentro del período que va desde el disco Trespass de 1970 hasta el doble álbum The lamb lies down on Broadway de 1974.

Es la continuación del proyecto Jazznesis (Discmedi 2008), pero se introduce las composiciones genesianas en el estilo mediterráneo, latino y con la incorporación del flamenco en los arreglos.

Mar Vilaseca cantante de Pop Jazz que inicia su carrera profesional, se une a la formación musical y le da un Color distinto al trabajo del Trío hasta ahora. Su juventud aporta al grupo una energía singular y la obertura a nuevos mercados y sectores musicales. A día de hoy este proyecto ya está solicitado para participar en el Festival de Jazz de San Javier 2016. Se espera que haya un lleno total en la sede de Clasijazz, dada la gran calidad de la banda de esta noche.