Javier Rapallo lanza un remix del disco 'Made in Spain' editado hace 20 años

Javier Rapallo vuelve a la actualidad ya que acaba de lanzar el remix de su disco Made in Spain que fuera un rotundo éxito en el año 1996 en todas las discotecas del país. El almeriense que ha pinchado, cantado y bailado en las mejores salas nacionales y ha compartido escenario con artistas como Minerva, Rebeca, Paco Pil y Chimo Bayo vuelve con fuerza.

"El remix 2017 ya está subido a youtube y la descarga es gratuita. Made in Spain fue el tercer disco que lancé en los años 90 y fue un gran éxito. El tema ha quedado muy bien y estamos muy contentos. La idea es grabar un videoclip en Mojácar en el mes de abril, que producirá SDobleC Espectáculos", cuenta Rapallo.

El artista almeriense ha decidido volver a la carretera. "El 30 de mayo actuaré en Madrid, el 3 de junio en la Ciudad de las Ciencias de Valencia, el 7 de julio en Barcelona y el 27 de agosto en el Recinto Ferial de Almería", cuenta el artista almeriense.

Rapallo tuvo una gran fama en los años 80 y 90, ya que participó en maratones de baile, así como en maratones de disc-jockey y lanzó tres discos. Su primer trabajo Kaña de España en 1994, luego en 1995 lanzó Vicio sin desperdicio y fue en 1996 cuando sale Made in Spain un elepé que llevaba cuatro temas: Made in Spain, Tecno Spain, Spain dance, Spain Mix y Acapellas.

Rapallo recuerda con mucho cariño su trabajo Made in Spain que dedicó a Francisco Javier Fábrega Alemán, conocido como Ibi. "Era mi jefe y director de la discoteca Garage. Fuimos a Murcia a firmar un contrato y él regresó a Almería y yo me quedé allí para firmar el contrato. En el camino, a la altura de Níjar, se quedó dormido y tuvo un accidente con el coche", recuerda.

Tras el éxito de Rapallo en los años 90, hubo un tiempo que ya no se habló de este personaje muy vinculado a la noche de Almería. Antes de llegar a la música, a Rapallo le dio por bailar y por intentar batir todos los récords que se ponían a su alcance. Con 18 años estuvo bailando 74 horas y 20 minutos sin descanso junto a Eva de Jorge en la discoteca Odeón de Almería.

Rapallo se preparaba a conciencia cada vez que se ponía en la pista. Fue en 1985 cuando en un maratón individual estuvo 130 horas y 10 minutos en la discoteca Ágata de Granada.

Tras aparcar el baile, Rapallo decide entonces iniciar la aventura de participar en maratones de Disc-jockey a nivel individual.

En 1996, estableció el primer récord de Disc-jockey por parejas en 137 horas y 30 minutos. En 1998 consigue el nuevo récord de Disc-jockey individual en 170 horas y 1 minuto.

En 2008, editó un álbum recopilatorio con nueve temas con el nombre de Rapi-Mix. Ya en 2010 presenta en primicia su videoclip de La Roja que lo grabó con el objetivo de animar a la Selección en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Dos años más tarde saca al mercado sus nuevos remixes del Kaña de España y La Roja junto al productor Julio Posadas.

La época gloriosa de Rapallo coincide con el esplendor de la Ruta del Bacalao de Valencia. "Hay un momento que empiezan las críticas feroces a esa Ruta en todas las televisiones, criticando a la gente de la noche y sobre todo dejaron entrever que si estábamos tres días bailando es que teníamos que estar drogados. A partir de ahí hubo un acoso y la ruta del Bacalao desaparece. Pero curiosamente, esto es un ciclo y ahora está volviendo de nuevo. Y Rapallo que durante este tiempo estuvo casi desaparecido ha vuelto con fuerza", apunta.

Rapallo aclara que para participar en esos maratones aparte de una buena preparación se requería una alimentación equilibrada y controlada. "Se han dicho tantas cosas que no son ciertas. Para homologar los récords en el Libro Guinness tenía dos notarios y dos médicos. Esos dos médicos me hacían diariamente una prueba de orina y me pinchaban con una aguja cada día un dedo distinto. Todas esas muestras iban a un Laboratorio de Barcelona. Jamás hubo ningún problema con esos análisis".

El motivo que llevó a Rapallo a presentarse a estos maratones de baile y disc-jockey, con el sobreesfuerzo que suponía era un tema de orgullo. "He sido un atleta toda mi vida, siempre he tenido mis metas. Hice atletismo, luego hice hockey sobre patines en Granada, luego me dio por el esquí, y en la mili nadé muchísimo. Todo lo hice por satisfacción propia", explica Rapallo que hoy vuelve a estar ilusionado con la música y con la idea de subirse de nuevo a un escenario.