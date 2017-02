Joan Margarit habló de su poesía ante 400 estudiantes de ocho institutos de Roquetas

El poeta catalán Joan Margarit protagonizó la actividad El poeta y los jóvenes que organiza la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. En la actividad participaron ocho institutos del municipio y unos 400 alumnos en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro.

En esta actividad que coordina el profesor y escritor Diego Reche participaron el IES Sabinar, IES Turaniana, IES Aguadulce, IES Algazul, IES Carlos III, IES Las Marinas, IES Mar Mediterráneo y IES El Parador. A la actividad también asistió la concejala de Cultura, María Dolores Ortega.

Margarit tuvo una primera intervención breve pero muy intensa, donde subrayó que "la poesía es un asunto serio, lo cual no indica que a su alrededor no se pueda bailar. En ningún lugar he bailado tan agusto como en la poesía, pero en ningún lugar he llorado como en la poesía".

El autor leyó una serie de poemas que "a mí me han servido como herramienta de defensa. Yo tuve una hija cuando tenía 30 años, ahora tengo casi 80. Esa hija nació con un síndrome de deficiencia, tenía problemas mentales, de retraso y tenía problemas físicos, iba con muletas y a veces con silla de ruedas".

Margarit leyó los poemas que había escrito en el nacimiento y en la muerte de su hija Joana, al que aseguro que "es la persona que hoy día más quiero en el mundo". Leyó el poema Los ojos del retrovisor, luego continuó con otro poema titulado No hay milagros y El alba en Cádiz. Tres poemas muy emotivos.

También leyó Último paseo que era un poema de despedida a su hija Joana. Y para terminar su recital, Margarit leyó con el poema Amar es dónde. Tras un descanso, un grupo de alumnos leyeron sus poemas tras haber estudiado el poema Estimar és un lloc.