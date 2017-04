José Antonio Santano da a conocer hoy su poemario 'La voz ausente'

El escritor José Antonio Santano presenta hoy a las 19:30 horas en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía su poemario La voz ausente. Junto a Santano intervendrán el catedrático de Literatura, Alfonso Berlanga y el cantautor César Maldonado.

Santano sostiene que "mi nuevo poemario, La voz ausente, contiene una estructura bien diferenciada, si bien conforma un corpus en sí mismo. Coexisten en él poemas en prosa y poemas en verso. Los primeros, y a manera de pórtico, avanzan el contenido de los segundos. Es decir, los poemas en prosa son la antesala de lo que va a suceder en el poema en verso, constituidos por endecasílabos blancos y que narran, sin perder su lirismo, la vida en su sentido más amplio".

"La infancia, como ese paraíso perdido al que siempre acude el poeta, está bien presente en este libro, la memoria como estímulo para la construcción del pensamiento, de la voz del poeta que trasciende la realidad vivida o imaginada, en un constante ir y venir al pasado para explicar el presente , también el futuro, en un juego de sombras y luces, de formas y silencios, de visiones y ausencias", sostiene Santano.

"La voz ausente es, ciertamente, un solo poema, aunque fragmentado en su ejecución, pero homogéneo en su temática; un poemario que nace del sueño y los naufragios del ser humano, del poeta en esta ocasión, de un vuelo a lo vivido para confluir al fin en el sentimiento, en la emoción como salvaguarda de la poesía plana, la que deja indiferente, fría y vacua al mismo tiempo", explica el autor nacido en Baena y afincado en Almería.

En lo que respecta a la temática, Santano mantiene que "es diversa, aunque no lo parezca. El mismo lector puede tener la sensación en un momento dado de que el tema principal de este poemario es la muerte, para seguidamente creer que es el desvalimiento o la desesperanza, para más tarde pensar que son las relaciones intergeneracionales. Y verdaderamente, a esos tres elementos discursivos podría obedecer la construcción de este libro, porque los tres están bien presentes".

"Aún así, La voz ausente es un canto al amor, al amor vivido en la distancia de las horas, los días y las noches durante los primeros años de la vida, donde la ausencia es fundamentalmente la protagonista, y en consecuencia, la soledad vivida se vuelve canción, una tremenda canción de amor que traspasa el ser, la esencia misma del hombre para convertirse en palabra transformadora y única, capaz de abarcar el inconmensurable dolor de lo vivido y ser al mismo tiempo como un antídoto de los fantasmas de la infancia, de la tenebrosa soledad. En esa extensa carta al padre que es este poemario, el amor fluye caudaloso por sus páginas.

También habla Santano del titulo de su obra. "Es curioso esto de los títulos. He de confesar que, en ocasiones, el título se muestra insistentemente antes de que se elabore el contenido del libro, otras veces llega al final, una vez finalizado el texto, usando algún verso que se reitera o una palabra que toma prestancia a lo largo de las páginas del poemario. Para este libro el proceso ha sido casi fortuito a pesar de haberse sucedido todas y cada una de las circunstancias expresadas con anterioridad. Había tomado otros títulos anteriores a este definitivo de La voz ausente y había concursado quedando siempre finalista (me decían que el título no ayudaba al libro en sí), por lo que decidí cambiarlo. Un día, sin saber cómo ni dónde, surgió, y fue como una llamarada, como un fuego inextinguible que me abrasaba por dentro. Y sin más, escribí: "La voz ausente". Y pensé: ahora sí, que bien resume su contenido. Y así quedó".