José Luis Perales hizo un concierto memorable con sus nuevas canciones en un Auditorio repleto en El Ejido

José Luis Perales ofreció el sábado en El Ejido un gran concierto ante más de mil personas que completaron el aforo del Teatro Auditorio que colgó, días antes, el cartel de no hay entradas. Lo que evidenciaba que éste iba a ser uno de esos conciertos inolvidables y para el recuerdo de muchos ejidenses, como así fue.

Durante dos horas, el cantante se entregó en 'piel y alma' ya que no se limitó a interpretar los temas incluidos en su último disco, titulado Calma, sino que realizó un repaso por su larga trayectoria musical al no dejarse en el tintero prácticamente ninguna de sus canciones míticas. Pensando en ti, Y cómo es él, Me llamas o Te quiero despertaron entre los asistentes pasiones y momentos inolvidables de muchos años de su vida a los que Perales, sin duda, puso banda sonora.

La complicidad entre el público y el cantante se vio desde el primer momento creando un ambiente fascinante en el que el cantautor encontró siempre el cariño de sus fans que no dejaron de acompañarle y aplaudirle a lo largo de su actuación.

El veterano, cantante, productor y compositor también dejo momentos únicos con la presentación de los temas de Calma. Un trabajo que ya despertó numerosos aplausos por su calidad musical y del que hay que recordar que ha contado con la participación de su hijo Pablo.