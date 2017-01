José Luis Perales: "El público me ha sido fiel aunque ha pasado el tiempo"

El veterano artista José Luis Perales actúa este próximo sábado en el Teatro Auditorio de El Ejido a partir de las 21:30 horas. Hay una gran expectación por el concierto que ofrecerá este intérprete que lleva más de 40 años sobre el escenario. "Ha pasado el tiempo, han sido muchos años y mucha ilusión por la música", confiesa.

El cantante nacido en Cuenca llega con su nuevo disco Calma a El Ejido. Aunque siempre ha sido un artista de éxito, se siente más compositor que cantante. "Hace unos años decía que no quería ser cantante, porque siempre mi gran vocación fue la de autor. Pero me quedaba la espinita de poder cantar, porque me podía la timidez. Me daba pánico presentarme ante la gente y me temblaba la voz".

"Creo que necesitamos más calma y menos ambición en estos momentos", comenta

"Yo escribía las canciones para otros artistas e intentaba imitarlos en su forma de cantar y actuar. Pero alguien un día me dijo que tenía que cantar esas canciones que yo guardaba en ese momento. Y fue cuando rompí la timidez que tenía y salí al escenario. Me dieron una guitarra y estuve dos horas cantando y de ahí salió el primer disco mío, que era el año 1972, y se titulaba Mis canciones. La primera canción de ese disco era Celos de mi guitarra", apunta Perales.

"Cuando la gente canta tus canciones y cuando encuentra la sonrisa que buscas y surge, entonces te atrapa el escenario y ya es más difícil decir que solo quieres ser compositor. Es curioso que después de tantos años están los teatros llenos, allí donde me presento. Es un privilegio poder cantar mis canciones", comenta Perales.

El artista sostiene que el hecho de no salir en televisión para mucha gente supone el que ya no estés. "No es así, yo voy a televisión cuando tengo algo que ofrecer. Es verdad que la gente a veces te dice, ya no cantas, ya te has retirado. Y entonces hay que explicarle que no salgo en televisión porque entre otras cosas ya no hay programas musicales en televisión". Perales elogia a María Teresa Campos ya que "de repente le echó valor y se opuso a la idea de que los cantantes bajan la audiencia. Ella ha abierto un espacio en su programa donde van los artistas y eso se lo agradezco a María Teresa Campos".

Perales siente que su público aunque ha pasado el tiempo le guarda fidelidad. "El público mío de siempre es muy fiel. En mis conciertos veo gente de mi edad y un porcentaje alto de gente joven. Claro eso sorprende, pero cuando les pregunto siempre me contestan que sus padres les hicieron quererme escuchaban mis canciones cuando eran niños. Muchos de ellos se han criado conmigo y han ido creciendo junto a mi".

Su último disco se titula Calma, en una época donde precisamente hay muchas prisas. "Estamos yendo a una velocidad de vértigo en todas las cosas, no encontramos un momento de calma para escuchar una canción o leer un libro o contemplar la naturaleza en estado puro. Yo pido calma para pensar y poder escuchar. Creo que necesitamos más calma y menos ambición". Perales todo un artista y un señor.