José Ruiz presenta 161 semblanzas biográficas de la Transición en Almería

La Diputación Provincial de Almería albergó la presentación de la última obra de José Ruiz Fernández sobre la Transición. En un acto presidido por el diputado de Cultura, Antonio J. Rodríguez, el autor, José Ruiz Fernández y el editor, Juan Grima, estuvieron arropados por el director de Secretariado Promoción Cultural de la UAL, José Blas Fuentes, así como por el ex gobernador civil, José María Bances y el prologuista de la obra, Rafael Quirosa Cheyrouze.

La obra presentada en el Patio de Luces de Diputación cuenta con casi 650 páginas y es el tercer volumen de otros que dos que fueron publicados en 2008 y 2014, con el mismo título. En Semblanzas biográficas y documentos (1974-1982) se recogen 161 perfiles biográficos de hombres y mujeres que tuvieron un importante protagonismo en Almería en el ámbito político, sindical, empresarial y cultural o que fueron activistas destacados en los movimientos vecinales, sociales, feministas o estudiantiles durante el período de la Transición.

Además, se reproducen unas 200 fotografías en blanco y negro de los biografiados, así como 32 nuevas fotografías a color del período que se estudia, casi todas ellas inéditas, procedentes de colecciones y archivos particulares, que se han seleccionado y agrupado en un cuadernillo en color con el título de Memoria fotográfica.

Por último, se transcriben 120 documentos depositados en Archivos públicos y privados, así como los textos de numerosos panfletos, pasquines, octavillas y volantinas que se repartieron o tiraron por las calles de Almería por diversos partidos políticos durante la clandestinidad y en los primeros años de legalidad democrática, ordenados cronológicamente, que constituyen el Apéndice documental de la obra. Todo ello conforma un mosaico de bocetos, imágenes, estampas y documentos variados que retratan una época crucial para la historia de España teniendo en cuenta la diversidad ideológica existente, que tuvo su fiel reflejo en la provincia de Almería. Con la publicación de este nuevo volumen se culmina la trilogía sobre la Transición política a la Democracia en Almería.

El acto, que contó con la presencia de muchas de las personas sobre las que la obra habla, arrancó con un vídeo con los momentos más importantes y las fotos de "aquellos protagonistas, a modo de homenaje a unos hombres, muchos ya fallecidos, que forjaron un sistema político que trajo a España y a los pueblos de la provincia la democracia, la libertad y la modernidad".

Antonio J. Rodríguez destacó que es "todo un orgullo" poder presentar el tercer volumen de una obra "tan interesante para el pasado, el presente y el futuro" de la provincia de Almería. "Todo lo que podamos dejar negro sobre blanco sobre este periodo, está más que justificado. Habla de todos los verdaderos protagonistas del cambio social económico y político que vivió el país y la provincia, sin ellos sería imposible que la provincia se abriera a las libertades y la democracia".

El representante de la UAL destacó que la colaboración de la UAL está enmarcada dentro de una de sus prioridades que es la "proyección social". "Muchas de las personas que aborda esta obra son artífices de que la provincia pudiera contar con un Colegio Universitario, dependiente de Granada, en el que los estudiantes no tuvieran que salir de la provincia para formarse. Diputación fue fundamental para sentar las bases de lo que tenemos hoy en el Bobar", dijo.

Por su parte, el editor agradeció el apoyo de Diputación que desde 2008 ha apostado por cada una de las obras que componen esta Trilogía. Asimismo, destacó su estrecha relación con el autor de las 1.906 páginas que componen los tres volúmenes y de la "enorme aportación histórica" que ha realizado a esta provincia.

El que fuera primer gobernador civil en Almería del periodo democrático subrayó que estuvo en el cargo desde 1977 y permaneció en el mismo también con el gobierno de Calvo Sotelo. "Tuve el honor de recorrer toda la provincia para comprobar la unidad de los almerienses para superar sus dificultades. Mi experiencia como gobernador civil fue apasionante, enriquecedora e inolvidable. Me ha marcado para el resto de mi vida y me ha unido para siempre a esta tierra que tanto quiero. Donde he sido tan feliz, soy y seguiré siéndolo".

Por su parte, Quirosa-Cheyrouze realizó una referencia sobre la obra, una consideración sobre el autor y culminó su intervención con una reflexión sobre la Transición. "José Fernández ha realizado una labor magnífica articulada en tres volúmenes. Ha sabido pulsar las vivencias y recorre los años en los que Almería pasó de la dictadura a la democracia. Lo ha hecho accediendo a las fuentes bibliográficas, la prensa y a los testimonios".

Por último, el autor inició leyendo las palabras que remitió un almeriense que jugó un papel fundamental en la transición y que fue teniente de alcalde con Enrique Tierno Galván y Ministro con Felipe González, José Barrionuevo, que realizaba una aportación dentro de la ora.

Ruiz ha dijo que la génesis del libro no fue una idea mía, en este tercero la iniciativa fue del editor que le propuso que hiciera un libro sobre semblanzas biográficas de protagonistas de la transición.