The Juerga's Rock Festival es nominado a los III Premios 'Lo mejor de 2016'

Los III Premios Lo Mejor de 2016 impulsados por Manerasdevivir.com y Garrido Rock Radio, dos espacios informativos de referencia para los amantes de este género musical, han querido hacer una distinción a The Juerga's Rock Festival. El evento almeriense ha sido nominado a estos galardones en la categoría de Mejor Festival junto a otros muchos de renombre.

Por otra parte, la organización de The Juerga's Rock Festival anunciaba nuevas bandas en el cartel de este año, que llega a su quinta edición. Así, los días 3, 4 y 5 de agosto pasarán por el escenario abderitano, junto a las bandas ya confirmadas, grupos de renombre como Riot Propaganda, Josetxu Piperrak and the Riber Rock Band, Desakato, Aspencat y Eskorzo. Cinco nuevas incorporaciones que han sido muy bien recibidas por el público juerguista.

Aunando lo mejor del rap político y del rapcore español, Riot Propaganda (banda conformada por Los Chikos del Maíz y Habeas Corpus) llegan dispuestos a dar mucha caña sobre el escenario juerguista. Desde La Ribera (La Rioja-Navarra) llegarán Josetxu Piperrak and the Riber Rock Band para revivir los clásicos temas del mítico grupo español de música punk ya disuelto.

Los asturianos de Desakato repiten un año más en el festival almeriense. No podían faltar los granadinos Eskorzo. Sus incendiarias canciones y sus potentes y animados ritmos hacen que la banda sea una de las más punteras del país. Sin duda, será un Festival que hará historia.