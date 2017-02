Kiko Medina recrea la Almería de 1975 en un documental que graba en el Cervantes

El Festival Internacional de Cine de Almería continúa llenando de vida y de cine la provincia. En esta ocasión se trata del rodaje del Documental Almería 1975 de Kiko Medina, ganador del Premio al Proyecto de Producción Audiovisual que se entregó en el marco de la pasada edición de FICAL.

Un proyecto que le está llevando a rodar en diferentes puntos del país y de la provincia, donde aprovechó para mantener un encuentro con los medios de comunicación en el que participaron el diputado de Cultura, Antonio J. Rodríguez; el director del proyecto, Juan Gabriel García y dos de los protagonistas, Fausto Romero Miura y José María Siles.

El diputado de Cultura explicó el apoyo que desde la Diputación se presta a este tipo de trabajos que difunden la historia y la cultura almeriense a través del cine. "Este proyecto nos parece muy importante ya que trata un tema tan importante como la entrada de España en la democracia en la que la sociedad almeriense estaba a la vanguardia del movimiento cultural y social. Desde la Diputación, estamos muy orgullosos de este trabajo y convencidos de que vamos a disfrutar mucho con él cuando lo podemos ver en FICAL 2017" dijo Antonio J. Rodríguez.

El productor del documental explicó en qué consiste el proyecto que están grabando en la provincia. "Se trata de un documental sobre una muestra audiovisual de cine en formato subestandar 16 y 18 mm que se hizo en Almería en agosto del 75 y quería abrirse paso en el mundo del cine fuera de los circuitos comerciales. Hemos empezado el rodaje con entrevistas en Valencia y tras nuestro paso por Almería nos queda Madrid, Barcelona y Tenerife y el resultado podrá verse, como no podía ser de otra manera, en la próxima edición de FICAL" dijo Kiko Medina.

El director del documental subrayaba la importancia del contexto histórico en el que se desarrolla el documental. "El documental se centra en esa muestra de cine independiente que se celebró en la ciudad en agosto de 1975. Un momento muy especial porque no muchos meses después falleció Franco y comenzaba la transición y la bienvenida a la democracia y había una serie de locos jovenzuelos que querían cambiar el cine con sus películas. Ese fue el inicio del cine independiente y el centro de nuestro trabajo en el que estamos muy ilusionados por poder recuperar toda esa esencia y cómo Almería se convirtió en el centro de ese tipo de cine" detalló Juan Gabriel García.

Los testimonios de los trabajos que se hacían en aquella época eran claves y Fausto Romero (películas AZ e Imágenes de la Chanca) contó a los medios asistentes cómo fueron sus inicios en el mundo del cine. "Empecé a hacer cine en el año 1969 en una época complicada en la que hacíamos películas comprometidas que no siempre eran bien acogidas. Pero llegamos a tener una incidencia en el mundo del cine y logramos hacer un cine social, sin censura, que denunciara la realidad social y contara que había más de una verdad. Un trabajo que perseguía hacer de Almería la meca del cine independiente en una provincia que vivía un gran momento cinematográfico en el que el raro el día que no te encontrabas con Mastroianni, Claudia Cardinale, etc."

Por último, José Siles (películas Buenos días Portugal y Anticrónica de un pueblo) puso de manifiesto que pese a su juventud, sabían perfectamente lo que hacían. "Queríamos contar historias, transmitir y comunicar. Vivíamos en un tiempo en el que hablar libremente no era fácil pero aún así queríamos expresarnos, que la gente supiera lo que pasaba y que verdades había más de una y no sólo lo que nos contaban en las 'Crónicas de un Pueblo' de la televisión de entonces".

Junto a este trabajo audiovisual, se está gestando la creación de libro que recoja los testimonios, historias y anécdotas de una época en el que el cine reivindicativo marcó una etapa en su historia y en nuestra provincia.