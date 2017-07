Leo Benavente y The Spitfires actúan hoy en el Pulpop de Roquetas

El Festival Pulpop de Roquetas vive hoy una noche intensa con la actuación de varios grupos en la Plaza de Toros. Actuará el grupo Copa Turbo, una banda centrada en explorar la música de baile a través de sus diferentes géneros como pueden ser el funk, disco, house, latin, hiphop. Continuará el testigo Sonograma (ganadores del Concurso de Jóvenes Valores en 2016) y los malagueños Airbag, el power trío presenta Gotham te necesita.

Pasada la medianoche, le tocará el turno a The Spitfires, un grupo de Watford que han editado dos discos Response (2015) y A Thousand Times (2016), varios singles y han girado extensivamente por UK y Europa desde 2.012, y, como cabezas de cartel, Novedades Carminha y León Benavente. Los primeros están de vuelta con Campeones del mundo, cuarto trabajo y el más ambicioso hasta la fecha, en el que exploran y encuentran nuevas vías para continuar su conquista de las pistas de baile. León Benavente contagiarán con su contundente directo, melodías contagiosas de influjos ochenteros, y ante todo composiciones vinculadas a la realidad social.

We are not Djs llevarán la fiesta hasta la madrugada. Sesiones entre el desenfreno y la contención en un vaivén sutil. Un cóctel imbatible que mezcla sin complejos la electrónica, el pop, el rock y el indie.