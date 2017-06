Leonor García: "No me considero una fotógrafa, soy una buena miradora"

El mundo de la fotografía se ha convertido en una de sus grandes pasiones. Leonor García, nació en Antas, estudió el bachillerato en Vera, luego hizo Turismo en Granada y estuvo quince años trabajando en una agencia de viajes. En 2014 decide aparcar este trabajo para ingresar en la Escuela de Arte de Almería donde ha realizado sus estudios de Fotografía Artística.

"La agencia de viajes me dio la gran oportunidad de conocer mundo, pero yo creo que la fotografía me ha gustado desde pequeña, lo que pasa que yo pensaba que era algo como el chocolate o el sexo que le gusta a todo el mundo, con lo cual no le había hecho demasiado caso", sostiene Leonor García.

"Siempre he dicho que si me regalaran un vuelta al mundo y el único requisito que me impusieran fuese que no llevara la cámara de fotografías, yo renunciaría al viaje", sostiene la fotógrafa. "Para mi sería horrible tener que viajar sin poder fotografiar".

Leonor García durante sus dos años de estancia en la Escuela de Arte ha realizado dos interesantes proyectos. Uno denominado Almería nada que ver que se puede verse en la sede de LaOficina hasta el mes de agosto y otro basado en sus dos hijos.

"Mi relación con Almería es muy turística por mi pasado en la agencia de viajes. Con el proyecto Almería nada que ver me libero un poco de esa mirada turística que he tenido hasta ahora".

"A mi me gusta la fotografía de calle, que es fotografía documental. Me gusta salir a la calle y que me sorprenda la calle. Puede ser gente, puede ser una fachada, puede ser un detalle. A mi la fotografía de estudio no me gusta, y me gusta muchísimo la imagen en color", sostiene.

"Me da rabia haber encontrado el mundo de la fotografía tan tarde. Ahora las circunstancias son otras, tengo una familia, unos hijos. Cuando eres más joven tienes otras posibilidades de irte fuera y viajar. Pero vamos estoy feliz con lo que hago".

El otro proyecto realizado en torno a su familia, lo ha titulado Leonor García como Mi mamá me mira. "Es un trabajo de relato personal, donde muestro a mis hijos en el día a día. Precisamente una de las fotografías de esa serie obtuvo recientemente el tercer premio en la X edición del Concurso de Fotografía Escuela de Arte 'Palacio Ventura' de Motril. Es un proyecto inédito".

Leonor García que es una fiel seguidora del trabajo de Carlos Pérez Siquier quiere continuar en el tiempo con el proyecto Mi mamá me mira. "Si puede ser me gustaría continuar para ver como va creciendo mis hijos", apunta la artista.

"Me encanta mirar. No me considero fotógrafa, me considero una buena miradora", sostiene Leonor García, que se muestra fascinada por el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. "Me gusta mirar de otra manera las cosas, y aunque parezca que todo ya está visto, no es así. La Chanca también me fascina" concluye esta artista con gran proyección.