Luisa Morales presenta a sus 80 años el libro 'Soñando en Sierra Cabrera'

El pasado sábado el Centro de Usos Múltiples de Turre acogió la presentación del libro Soñando en Sierra Cabrera, obra de Luisa Morales Piñero, usuaria de Guadalinfo que - a punto de cumplir los ochenta y uno- ha visto cumplido su deseo de editar su primer libro de poesía y memorias.

La almeriense, primero aprendió a usar un ordenador y programas para poder escribir la obra, para después autoeditarla - con la asistencia del agente del centro Guadalinfo de Turre - bajo licencia creative commons. Cumplido el reto, Luisa donará lo que recaude de la venta de ejemplares a la lucha contra el cáncer.

Luisa Morales acudió al Centro Guadalinfo tras su jubilación en 2003. Fue entonces cuando se decidió a ir a la escuela a la que no pudo ir de niña, y también a acercarse a la tecnología por primera vez, empezar desde cero a utilizar un ordenador. Desde entonces viene realizando cursos y talleres de nuevas tecnologías para mayores, envejecimiento activo con las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y procesadores de texto.

"Toda la vida me ha gustado aprender, aunque reconozco que los ordenadores al principio me daban un poco de miedo porque en mi época no había nada de esto. Sin embargo recomiendo a todo el mundo que no se encierre y que vaya a Guadalinfo", cuenta esta emprendedora, zapatera de profesión y con gran afición a la lectura y la poesía, transmitida por su padre que "le enseñó a leer, escribir y las cuentas básicas todas las noches, después de las tareas del hogar y del campo".

Luisa, que tiene entre sus aficiones "disfrutar con sus amistades y familia a diario", siempre ha escrito poesía y ha encontrado en ella una forma de expresarse y compartir sus sentimientos. "Estoy muy satisfecha porque este libro se ha haya hecho realidad, era un sueño, algo que tenía muchas ganas y que con la ayuda a ratos de mis nietas, el apoyo y acompañamiento del Agente de Innovación Local (AIL) José Miguel conseguimos darle un empujón y sacarlo adelante", explica sobre la obra en la que recupera recuerdos de su niñez y juventud en la Sierra de Cabrera.

Tras formarse en el manejo de herramientas informáticas para poder realizar el manuscrito, Luisa Morales - siempre con la asistencia de Agente Guadalinfo del centro de Turre - usó sistemas de autoedición 2.0 hasta tener lista una obra con licencia de derechos de autor Creative Commons que publica para cumplir un sueño y para donar el 100% de lo que pudiera recaudar a la investigación del cáncer.

Natural de La Limerica (Turre) nunca tuvo las cosas fáciles. Menor de siete hermanos quedó muy pronto huérfana de madre. Trabajadora y emprendedora quedó viuda y tuvo que hacer frente al negocio familiar que hoy perdura. Razones que no le quitaron las ganar de mantenerse activa, aprender a usar las TIC sin importar la edad.