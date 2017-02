Manu Muñoz, artista y genio

El artista almeriense Manu Muñoz inaugura el próximo sábado 18 de febrero a las 12:30 horas la exposición Paramodern en Blanca Soto Arte en el número 13 de la calle Almadén de Madrid. El pintor se muestra muy feliz por el momento artístico que atraviesa en este momento.

Muñoz explica desde su estudio en Cabo de Gata que "no quiero hacer una negación de lo contemporáneo con ese título. Me gustaba ese juego de palabras. Explica esta vuelta tan bestia que estoy teniendo en los últimos años hacia lo clásico y hacia la figuración, que se aleja un poco de la nueva tendencia donde importa más, quizás una imagen sin fondo y sin fundamento, quizás para adaptarse más a la estética de los tiempos".

Muñoz no fue un buen estudiante, pero un día decidió que su vida giraría en torno al arte

Muñoz ha centrado toda su producción artística en una línea claramente figurativa. "Si el arte no tiene límites, tampoco dentro del arte se lo tenemos que poner", confiesa. "Siempre se ha hablado mucho de discurso y de estilo, pero yo creo que la mente de cualquier persona está sometida a lo largo del día a tantas imágenes y a tanta información que es imposible ceñirse a un discurso. Estamos evolucionando de forma constante cada día. No me creo los artistas que tienen un discurso definido durante toda su vida, eso se debe más a una orden del mercado que a una emoción personal", señala.

Manu Muñoz presenta 12 pinturas en Madrid en esta nueva exposición, donde el color juega un papel importante. "El tema del color es una cuestión mágica. Muchas veces yo no me espero los resultados en una obra cuando la estoy pintando. Cada pincelada que tiene un nuevo matiz para mí siempre es una sorpresa".

"He cambiado la forma de pintar. Ahora lo hago de una manera mucho más rápida y más fresca, un poquito más al azar, a un azar controlado. Y eso hace que haya muchas cosas que me sorprendan", opina.

Muñoz ha creado una obra con un sello muy personal. "No busco tener un estilo definido. Me levanto cada día y me pongo a pintar y sale lo que sale". De cara al futuro, Manu Muñoz no sabe lo que va a ocurrir. "Como proyecto cercano me gustaría hacer una serie de obras de gran formato, pero todavía no se lo que voy a pitar. La única premisa que me he puesto ha sido divertirme. Ahora voy a hacer una serie para no sufrir nada, y disfrutar pintando. No quiero pensar en el resultado, sino en el proceso creativo", explica el artista.

Muñoz ha encontrado en Cabo de Gata el lugar ideal para pintar. "Muchos me preguntan si no hago yoga o meditación. Yo les contesto que para que quiero hacer eso si soy pintor y vivo en Cabo de Gata. Yo me puedo pasar ocho o días horas en mi estudio de Cabo de Gata pitando y para mi eso ya es meditación".

Manu Muñoz nació en Cabo de Gata en Almería en 1977. Inició su labor creativa en el mundo del graffiti en 1991. Dos años más tarde, tras participar en una exposición colectiva junto con otros artistas locales, decidió dedicarse por completo al arte.

"No fui un buen estudiante y tampoco era el típico niño que dibujaba bien. Odiaba el que me mandaran", recuerda. "De pequeño siempre he sentido curiosidad por lo que no conocía", dice. "Cuando me planté que quería ser de mayor, yo ya era pintor", apunta.

"Un día decidí dejar los estudios y dedicarme a ayudar a mis padres en la hostelería y a la pintura. Luego conocí a Ginés Cervantes y a Carmelo Palomino, ya fallecido, que me enseñaron a pintar y a vivir. Eso fue clave para que yo me centrara en el arte".

Manu Muñoz ha realizado numerosas exposiciones, colectivas e individuales, dentro y fuera de España. Japón, Bélgica, Estados Unidos, Alemania o Inglaterra son los países dónde se ha podido ver su obra.

Ha sido galardonado con algunos premios locales y nacionales tales como Certamen de Jóvenes Creadores de los Países Mediterráneos, Premio Andalucía Joven de Artes Plásticas o el Certamen Pedro Gilabert.

Su lugar de trabajo, exceptuando su estancia en Londres durante los años 2009/2010 siempre ha sido Cabo de Gata. El diseño gráfico y puntuales colaboraciones para moda complementan su trabajo.