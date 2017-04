Mar Hernández y Antilópez llegan esta primavera al Teatro Cervantes

El Teatro Cervantes contará esta primavera con una programación de mucha calidad y sobre todo también muy variada. Curro Verdegay, gerente de Kuver Producciones, que regenta el Teatro Cervantes dio ayer a conocer toda la programación prevista para los meses de abril, mayo y junio.

Hoy llegan Los Escarabajos y mañana sábado actuará el grupo almeriense Proyecto Solaz que presentan su disco Propaganda, un dardo al mal uso de los medios de comunicación sin llegar a ser un disco conceptual. En el apartado musical destacar también la actuación el 23 de abril de la joven almeriense Mar Hernández, una de las artistas más queridas de La Voz Kids y de Fenómeno Fan.

El 29 de abril regresan a Almería uno de los mejores grupos que ha dado la provincia como son Los Puntos. El 11 de mayo, el bailaor, Julio Ruiz presenta Retazos en el Cervantes. El artista de Roquetas vendrá acompañado de algunos de los mejores músicos del flamenco almeriense.

El 12 de mayo le tocará el turno a Antilópez, uno de los grupos fetiche del Teatro. El que los ve en directo repite. El 13 de mayo habrá un tributo a ABBA, concretamente llega el espectáculo ABBA, The Gold Experience.

Uno de los platos fuertes de la programación del Cervantes para el segundo trimestre del año es la celebración de la quinta edición del Desert Wind Festival, que se llevará a cabo los días 2 y 3 de junio. Precisamente, Diego Cruz, director del Festival anunció ayer el cartel para este año.

"Estamos muy contentos porque creo que este año hemos dado con el lugar perfecto para celebrar el Festival como es el Teatro Cervantes. Contaremos con artistas internacionales como Paul Ansell, John Lewis y Roy Dee & The Spitfires. En cuanto a grupos españoles participan The Sun Rockets, Pike Cavalero, Hot Clover Club y The Kaw Ligas.

En el apartado de humor y teatro destacar que el 12 de abril llega Vaya par de socios, un duelo de monólogos entre Paco Calavera y Pepe Céspedes. El 21 de abril se presenta Contaminati, una comedia a la romana. Algunas obras clásicas del teatro griego "Romanizadas" por la técnica del "contaminatio", es decir la fusión de varios textos, y todo con un rollo muy Broadway.

Participa el actor almeriense Rubén Frías, que recientemente ha sido premiado por la Unión de Actores y Actrices como mejor actor de reparto. La música de la obra es de Naim Thomas de Operación Triunfo.

El 28 de abril llega El Derby, humor gaditano de la mano de Toni Rodríguez y Comandante Lara. El 30 de abril llega En ocasiones veo a Umberto, una comedia de enredo que incluye una quiniela millonaria, un velatorio y un medium. El 5 de mayo, Dos hombres solos sin punto com ni na, comedia que tras 17 años en cartelera anuncia su despedida. Narra las peripecias de dos compañeros de piso que se enfrentan a los rumores del vecindario sobre su vida en común.

El 19 de mayo estará La Noche Canalla en el Cervantes. Uno de los formatos exclusivos de Kuver Producciones que transforma el Teatro Cervantes en un cabaret de humor. En esta ocasión se contará con las actuaciones de Paco Calavera y de David Navarro.