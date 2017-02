María Flores busca localizaciones en Almería para su próximo corto

Por su parte, para García ha sido mucho más que una sorpresa. "Que María Flores me llame para protagonizar su nuevo trabajo desde Málaga y encima me diga que está interesada en nuestra tierra, para mí es mucho más que un subidón de adrenalina. Es básicamente un shock. No he tenido ni tiempo de descansar al finalizar mi última interpretación como soldado en un documental".

Fran García hará uno de los papeles

"Siempre he voceado la inmensa calidad que posee el sector femenino en las artes escénicas y en todos sus niveles. Merecen un enorme e igualitario hueco en todo tipo de presentaciones y eventos, y gracias a ellas, tengo que decirlo muy alto y claro, he llegado hasta aquí en términos cinematográficos" dice Fran García. Acaba de comenzar un intenso plan para preparar físicamente a su personaje. "Si hay algo que me encanta es que la dirección me obligue a adaptar físicamente un perfil determinado. Es muy poco el tiempo para ello, y en esta ocasión es algo muy difícil, pero nunca imposible, y aquí es obligado, así que lo haré notar bastante respecto al perfil del documental. Siempre he dicho que es un punto igualmente crucial en términos de profesionalidad, y ahí ha estado María para manifestarla al exigírmelo sin vuelta de hoja. Aún queda muchísimo trabajo que dedicarle al personaje". El título que ha escogido la cineasta ha sido "Notas de perversa seducción".