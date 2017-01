María Galiana: "He sido una gran cinéfila, pero me encanta el teatro"

Lolita, Pastora Vega, María Galiana y Pedro Mari Sánchez encabezan un elenco de nueve actores que da forma a la divertida trama coral titulada La Asamblea de las mujeres que llega este sábado hasta el Auditorio Maestro Padilla de Almería (21 horas).

Lolita lidera la revolución como Praxágora, un papel con el que debutó en el Festival de Mérida. Algunos de sus compañeros y compañeras asumen diferentes roles a lo largo de la historia. Pastora Vega encarna a Clytia y María Galiana a Althea, además de otros roles para apoyar la revolución de Praxágora. Pedro Mari Sánchez da vida al sufrido marido de Praxágora, Blipero. Concha Delgado será Lavinia. Sergio Pazos interpreta a Cremes, Santiago Crespo a un cliente de prostíbulo y Bart Santana a un ciudadano.

La veterana actriz María Galiana está muy ilusionada con este montaje teatral que se estrenó en Mérida en el verano de 2015. "Estuvo diez días en cartel con unos llenazos importantes. Fue un gran éxito, pero en ese momento no era posible hacer gira por una serie de circunstancias. Como había tantas peticiones el verano pasado la retomamos y la empezamos a llevar a teatros convencionales. Ahora en febrero termina la gira pero antes pasaremos este fin de semana por Almería".

Con respecto al texto de la obra, María Galiana apunta que "La Asamblea de las mujeres es una obra muy divertida, y sobre todo muy incisiva. La gente lo pasa también que a veces me da la impresión que no están tan atentos como a mi me gustaría. No hay que perder la atención de lo que se dice".

Es una obra donde las mujeres llegan al poder. "El gobierno debe ser de las mujeres, porque todos dicen que las mujeres saben administrar sus casas, de la misma manera pueden llevar el gobierno de un estado como es Atenas en este caso".

Esta obra ha ilusionado mucho a la veterana actriz. "Me lo he pasado muy bien y disfruto mucho. Estoy algo cansada porque también estoy grabando para televisión, pero en cuanto me subo en un avión o un tren, ya empiezo a pasármelo a bien. Nos llevamos divinamente entre todos los actores que participamos en esta obra. Lolita siempre nos anima para que después de acabar la gira nos veamos todos aunque sea una vez al mes. Ha sido una experiencia muy gratificante".

Galiana ha hecho cine, trabaja para televisión y ahora hace teatro, tres facetas que ella domina perfectamente. "Todo es distinto. Las tres maneras de interpretación son muy diferentes. No se puede entrar en un personaje en el teatro igual que se hace en el cine o en la televisión. Soy defensora absoluta de la separación de los tres géneros".

"A mi personalmente lo que más me gusta el cine, y reconozco que todas las actrices prefieren el teatro. He sido una gran cinéfila desde pequeña aunque me encanta hacer teatro. El cine me produce una especial emoción", apunta María Galiana.