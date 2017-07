Música del Barroco y el Renacimiento vocal en la Parroquia de Santa Ana

La parroquia de Santa Ana y San Joaquín de Roquetas de Mar acogió el pasado miércoles el concierto de la Joven Orquesta y Coro de la Escuela Municipal de Música junto con la Coral Polifónica Ciudad de Roquetas. Este concierto se enmarcaba en la séptima edición del Festival de Música Antigua Mare Musicum.

La Joven Orquesta y el Coro de la Escuela estuvo dirigido por Alejandro Torrente, contando con la colaboración de los profesores David Torrecillas, Jesús Marfil, Mercedes Sáez, Desirée Manzano, Anni Raunio, Ilay Kessel y María del Mar Ibáñez. Como solistas estuvieron María Jesús García, soprano y Desirée Manzano, mezzosoprano, que tuvieron una actuación magistral.

Gran actuación de la soprano María Jesús García y la mezzo Desirée Manzano

La formación acompañada de la Coral Polifónica hizo Stabat Mater de Pergolesi ante un templo que se encontraba a rebosar de público, en una noche excesivamente calurosa.

Luego interpretaron Marcha para la Ceremonia de los turcos de Jean Baptiste Lully; Yo me soy la morenica del Cancionero de Uppsala; ¡Ay, linda amiga!, anónimo del siglo XVI, Dindirin, Dindirin anónimo del siglo XVI, Tres morillas me enamoran del Cancionero de Palacio; Morema me llaman, Tradicional sefardí del siglo XVI, y Hoy comamos y bevamos de Juan de la Enzina.

Fue una actuación sobresaliente que gustó muchísimo al público y que mostró el excelente trabajo que se realiza en la Escuela Municipal de Música con unos músicos muy jóvenes pero que son grandes profesionales. Hay que felicitar a los coordinadores del Festival Mare Musicum por su excelente organización.

El Festival Mare Musicum continúa hoy viernes a las 21:30 horas en el Castillo de Santa Ana de Roquetas de Mar. En esta ocasión actuarán Ensemble La Danserye & Capella Prolationum que presentan el concierto Carlos V y la música imperial.

El Ensemble La Danserye se crea en 1998 en Calasparra (Murcia) con el objetivo de investigar, recrear y difundir la música y los instrumentos de viento desde el final de la Edad Media hasta el principio del Barroco, especializándose en el periodo del Renacimiento.

Todos sus miembros se dedican a la investigación y reconstrucción de instrumentos de viento, formando su propio taller desde el principio, completando su formación como intérpretes con prestigiosos profesores en diferentes cursos y clases magistrales.

Por otro lado, Capella Prolationum está formada por Pedro Pérez, Jorge E. García, Emiliano Cano, Israel Moreno, Francisco Díaz, Félix I. Martínez, Nancho Álvarez y Javier Bonito.

Es un conjunto vocal que pretende recrear las capillas musicales existentes desde la Alta Edad Media hasta el siglo XVIII, centrándose sobre todo en el Renacimiento.

Sus objetivos son el estudio, la investigación y la interpretación del repertorio sacro de esta época siguiendo criterios históricamente informados.