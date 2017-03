Nixon y Loudly encabezan el cartel del 'Plastic Festival' que se celebra mañana en El Ejido

Mañana sábado tendrá lugar la primera cita festivalera de este año en el municipio de El Ejido y será posible gracias al colectivo Tack Gang que, después de llevar a cabo la presentación del primer trabajo de Galaxina, apuesta por ofrecer al público de la provincia un festival, que bajo el nombre de Plastic Festival, pretende consolidarse como un referente en el municipio.

Tendrá lugar mañana sábado, 4 de marzo, en La Fábrica y el cartel que compone esta primera edición está formado por los almerienses Loudly, un grupo que ofrece un directo impecable, repleto de canciones con letras directas y sonidos contundentes.

Nixon es otro de los grupos que componen el cartel de 'Plastic Festival'. Una banda gestada en Almería y formada por Dani (Guitarra), Sergio (Bajo), Pedro (Batería), Alejandro (Vocalista) y Juanmi (Guitarra). Gracias al apoyo del público y a su dedicación y su trabajo, se han convertido en una de las bandas revelación de la escena nacional, llegando a compartir escenario, en destacadas citas festivaleras, con importantes nombres de la música independiente como Lori Meyers y Love of Lesbian. Mañana sábado volverán a hacer lo que mejor saben; ofrecer un concierto repleto de sonidos perfectos, con una puesta en escena deslumbrante.

El plato fuerte de esta cita festivalera son los djs Me and The Reptiles, que en esta ocasión, Mamen, René y Jorge, vienen acompañados, a la percusión, por Fran Guirao, batería de Second. Lo que hará que su actuación sea, aún si cabe, más atractiva. El espectáculo de 'Me and The Reptiles' es mucho más que una sesión de djs. Sus actuaciones desprenden magia. Y es que combinan a la perfección lo mejor de una sesión de dj con la música en directo. En esta ocasión, será un set de dj, guitarra, violín y batería. La mezcla perfecta para poner el broche perfecto a un festival, que también contará con la presencia Lo.Li.Ta. djs.

Las entradas pueden adquirirse de forma anticipada por 10 euros en La Fábrica, La Bodega del Jamón, MVCHX estudio, Miriam Moreno, Amalgama y de forma online en Ticketea.