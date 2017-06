La OCAL celebra este domingo su segunda jornada de puertas abiertas

"Un consorcio no es la formula más adecuada"

En cuanto a la posible constitución de un consorcio para que la Junta de Andalucía apoye a la Orquesta Ciudad de Almería al mismo nivel que hace en otras provincias de Andalucía, Ana Martínez Labella explicó que "la asociación de la Orquesta Ciudad de Almería está estudiando la propuesta de estatutos, pero todo parece indicar que no es la fórmula más idónea para garantizar la continuidad del proyecto tal, porque la Asociación no puede hacer frente a las aportaciones económicas que se demandarían, así que la Junta quizá debería pensar su colaboración sin necesidad de crear un consorcio. Es una cuestión de voluntad a la hora de colaborar, no de crear una orquesta pública más, puesto que además se ha demostrado que no es la mejor fórmula, porque son muy deficitarias", concluyó la concejala de Cultura.