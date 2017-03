La Orquesta Infantil y la OJAL inician la primavera con un concierto soberbio

Gran éxito del concierto de primavera de la cantera de la Orquesta Ciudad de Almería que tuvo lugar ayer domingo en el Auditorio Maestro Padilla. Emoción y alegría al comprobar la calidad de las Orquestas Infantil y Juvenil de Almería, en un vibrante concierto en un Auditorio que agotó las entradas, y que contó con la colaboración de Grupo Caparrós.

Espectacular resultó el concierto que tuvo dos partes. Abrieron los más pequeños, que en apenas unos años han pasado de un pequeño grupo de músicos que se presentó una Navidad en una actuación en la Casa de las Mariposas, a una gran orquesta, en calidad y número de integrantes, con todas las secciones, viento, metal y cuerda, bajo la batuta de Salvador Esteve.

Comenzaron con Suite Cartago, de Joan Alfarás, seguido de My heart will go on, de James Horner. Brillaron especialmente en la interpretación de The Crow, compuesta por Michael Thomas, director de la OCAL y OJAL y la Fantasía sobre un tema para guitarra, con arreglos del propio Michael Thomas. Se despidieron del escenario entre aplausos.

Tras el descanso, el numeroso público pudo disfrutar con un espléndido concierto por la parte de la Orquesta Joven de Almería (OJAL), con dirección de Michael Thomas, que para la primavera había preparado un repertorio con corazón español, aunque alguno de los autores fueran extranjeros.

De esta manera comenzaron por la Obertura para un festival académico de Brahms, seguido de España, de Chabrier. Como plato fuerte, Caprichoespañolop. 34, de Rimski Korsakov, y concluyeron concluido con El amor brujo de Manuel de Falla.

Especialmente atractivo fue comprobar la interpretación del popular El amor brujo, que entusiasmo a los asistentes que llenaron el Auditorio. La primavera florece con todos sus colores, tesituras y hermosura en el Auditorio Maestro Padilla gracias a este concierto en el que los jóvenes estuvieron magistrales con las obras de la personalidad de Capricho español y El amor brujo.

En esta última composición participaron la cantaora Ana Mar García de Quero y la bailaora Inés de Inés, que le dieron mayor colorido a la actuación, la primera con su arte y esa preciosa voz flamenca y la segunda con la pasión de su baile. Un guiño también al colaborador de este concierto, Grupo Caparrós, que presentó a todos los almerienses su Sandía Premium, tanto con su apoyo explícito a la OCAL, como en la posterior degustación de la sandía. Además, a los músicos les proporcionó una merienda basada en sus bocadillos saludables, compuestos principalmente de productos hortofrutícolas de Almería.

Los jóvenes músicos de la OJAL supieron imprimirle la tensión y emoción que se respira en este amor imposible musicalizado por Manuel de Falla. Hechizos y romances, con carácter andaluz. Brillantes a la hora de dar el tiempo exacto en las populares Danza ritual del Fuego y la Canción del fuego fatuo, por todos conocidas.

El escenario, decorado con el verde de las sandías, un producto que también florece en la primavera, contribuyó a darle color y calor a este concierto, que fue soberbio de principio a fin. El público salió encantado.