Proyecto Solaz dará a conocer su nuevo disco 'Propaganda' el 8 de abril en el Cervantes

La banda almeriense Proyecto Solaz presentará su nuevo disco Propaganda el 8 de abril en el Teatro Cervantes de Almería. Tercera entrega tras Homeoéxtasis y Proyecto Solaz que supone la transformación definitiva del grupo almeriense. Diez años de trayectoria ajustan las bases de su propio discurso con sensatez y convergen hacia sonidos más crudos y viscerales con la conveniente contundencia que los aleja de los estereotipos del Indie Universal.

Disco de 6 temas y 25 minutos de duración producido de nuevo por Emilio Mercader y grabado entre Almería (Villalobos estudios) y Madrid (Mercader Lab). Seis cortes que tantean influencias de bandas como Manta Ray, Mercury Rev, Radiohead , Sonic Youth o Los Planetas.

Sin ser un álbum conceptual, está inspirado en el control de los medios de comunicación y la frustración que genera, con alusión directa a la obra 1984 de George Orwell (Mariano Vs O'brien). El disco sale a la venta durante el mes de enero.

Proyecto Solaz es un grupo almeriense de pop-rock con tintes psicodélicos que ya ha dejado su impronta en distintos festivales y salas. Son apreciables las influencias de bandas tan dispares como Radiohead, Clap Your Hands, Say Yeah, The Doors, Los Planetas o Standstill entre otros.

En Julio de 2008 ve la luz su primera demo Sentido Oblicuo, grabado en abril de 2008 en Fusible Records. Dos años más tarde, editan su primer Ep Energía Libre, una serie de paisajes sonoros a medio camino entre la psicodelia y el pop indie.

El grupo son María Martínez (Voz, teclado, cello, piano y sintetizador); Julio Requena (Guitarra); Mariano Guil (Guitarra); Antonio Nieto (Bajo) y Javier García (Batería).