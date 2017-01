"Queríamos volver con fuerza y con muchas ganas y que se notara que seguimos vivos"

La Oreja de Van Gogh ha regresado a los escenarios. Con un nuevo disco El planeta imaginario llegan con su gira hasta Roquetas de Mar. Será este sábado a las 21:30 horas donde ofrecerá un concierto en el Teatro Auditorio. Haritz Garde, batería de la formación, expresa en nombre del grupo, el gran momento artístico que viven después de lanzar este séptimo trabajo discográfico. Están felices de volver a Roquetas, un lugar que les encanta.

-El single Verano ha sido una canción fantástica para lanzar el nuevo trabajo. ¿Por qué tanto tiempo sin grabar?

-Es el disco que más nos ha llevado hacerlo. Hemos sido muy minuciosos, cada vez te cuesta más y buscas más la perfección. Parece que todo ya lo has hecho y no quieres repetirte. Hemos profundizado en nosotros mismos, buscar nuevas historias, nuevas melodías, pero también sin perder la esencia. Hemos estado muy pendientes de cada acorde, cada letra y cada estrofa. Queríamos volver con fuerza y con ganas y que se notara que seguimos vivos y el grupo tiene muchas cosas que decir y nuevas cosas que ofrecer, y no caer en lo fácil.

-Se nota que es un trabajo muy elaborado, quizás el mejor que habéis hecho hasta ahora.

-Para nosotros puede ser uno de nuestros mejores discos. Lo hemos realizado en nuestro local de ensayo. Queríamos ofrecer algo más a la gente y ha habido canciones como Verano que le hemos hecho quince versiones. Ha sido un trabajo muy elaborado pero estamos muy contentos con el resultado. No queríamos que fuese una canción y el resto relleno, sino que cada canción en el disco tuviera su sitio.

-A punto de cumplir 20 años como La Oreja de Van Gogh. Da un poco de vértigo mirar hacia atrás, aunque parece que fue ayer cuando comenzabais.

-Ha pasado tiempo desde que lanzamos Dile al sol. A veces parece que fue ayer, pero han pasado casi dos décadas. Pero hay una cosa que no ha cambiado, y es que hoy día seguimos con la misma ilusión que cuando empezábamos. Ha sido un viaje maravilloso con muchas sorpresas, donde cada día había algo precioso, cientos de conciertos, miles de viajes y miles de personas que nos han dicho que le gustaban nuestras canciones. Nos sentimos unos privilegiados por hacer lo que nos gusta. La verdad que tenemos que agradecer tanto a la gente, que con este disco queríamos devolver todo este tiempo que llevan con nosotros.

-Los fans han crecido con vosotros, pero siguen ahí.

-Tenemos la suerte que la mayoría de los fans están ahí, han crecido con nosotros. Disfrutan con nuestras canciones, y algunos son muy críticos ya que nos dicen cuando una cosa les gusta más o menos. Este disco en general nos dicen que les gusta mucho. Esos fans le han transmitido el cariño que tienen hacia nosotros a sus hijos.

-A lo largo del tiempo ha habido momentos muy buenos y otros más complicados. ¿Para vosotros fue una inyección de moral la llegada de Leire?

-Sí. En estos 20 años casi todo ha sido bueno, menos seguramente la peor noticia que fue que se fuera Amaia del grupo, porque decidió hacer sus canciones. Por otro lado, esa mala noticia se compensó con la noticia de la llegada de Leire, que nos rejuveneció y nos dio mucha vitalidad. Volvimos a vivir cosas por primera vez, nos contagiaba esa ilusión. Una gran noticia fue que la gente se olvidó un poco de los nombres, y se dedicó a escuchar nuestras canciones. Si hay buenas canciones detrás, la música triunfa.

-Hay ciudades donde ya habéis agotado las entradas. ¿En Roquetas cómo será el concierto que vais a hacer?

-Roquetas es un lugar imprescindible en nuestras giras. En Roquetas hemos vivido noches inolvidables, tenemos amigos e incluso algún club de fans. En Roquetas de Mar va a ser una noche especial, hemos querido recrear en este concierto lo que pasa en nuestro local de ensayo, que es la base de nuestro planeta imaginario. Queremos que la gente se sienta partícipe de nuestras canciones. Haremos las canciones nuevas pero luego haremos las grandes canciones del grupo, esas no pueden faltar. Serán más de dos horas de concierto y una fiesta que la gente disfrutará.