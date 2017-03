Raquel Lanseros: "El tema principal en la poesía es el paso del tiempo"

La poeta Raquel Lanseros fue la protagonista del Aula de Literatura celebrada en el Castillo de Santa Ana en Roquetas de Mar, que organiza la concejalía de Cultura y que coordina Pilar Quirosa. El acto estuvo presidido por María Dolores Ortega, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

Pilar Quirosa hizo una introducción al acto literario, ofreciendo una semblanza biográfica de la poeta y subrayando que "Lanseros es una de las voces poéticas más significativas del momento tanto a nivel nacional como internacional". El Ayuntamiento de Roquetas editaba como viene siendo habitual un cuaderno literario con varios poemas de Lanseros.

"Existe en la poética de Raquel Lanseros la construcción de un presente requerido y potencial que viene acompañado de una realidad incrustada en la experiencia, clave y signo del lengua. Una intensidad que se funde piel adentro con el paso de las estaciones anímicas para abarcar el tiempo", subrayó Quirosa durante la presentación de la escritora.

Por su parte, Lanseros, una de las voces más premiadas y reconocidas de la actual poesía en español, ya estuvo el año pasado en la actividad 'El poeta y los jóvenes' que también organiza el Ayuntamiento de Roquetas se mostró encantada de regresar a esta tierra, donde tiene tantos amigos.

"Es un placer estar en Roquetas de Mar en este Aula de Literatura, donde soy la 40 poetas que participa en esta actividad. Le doy las gracias a la concejalía de Cultura por haberme invitado", dijo Lanseros. La poeta jerezana comenzó leyendo un poema que era un homenaje a la lengua española.

"Uno de los poetas que más admiro es Antonio Machado y ya he ido tres veces a su tumba en Colliure. Me di cuenta la cantidad de gente que pasa por la tumba y los muchos regalos que siempre tiene esa tumba. Además de Antonio esta su madre Ana Ruiz que murió tres días después". Lanseros leyó el poema 22 de febrero dedicado a Machado.

La escritora continuó con la lectura del poema Resistencia al cálculo y leyó otro cuyo título era más largo que el propio poema titulado Limitaciones del Mimetismo. Lanseros también recitó uno de los poemas que más le gustan leer que se titula Bendita alegría.

"Este poema me lo inspiró la alegría de los ancianos, porque me da la sensación viéndolos, los que tienen alegría que es un sentimiento elaborado a base de mucho esfuerzo, que no tiene nada que ver ni con la fortuna ni con la casualidad", dijo Lanseros.

Luego leyó un poema que no era alegre, titulado 2059 y siguió con un poema de amor titulado Propósito de enmienda. "Es cierto que escribimos más de desamor que de amor", confesaba la poeta. "Hay muchos poemas que hablan de amor, pero si me preguntan cuál es el tema principal en la poesía yo diría que es el paso del tiempo. Los dos grandes temas en la poesía son el amor y el paso del tiempo", concluía la poeta jerezana.