Santi Rodríguez trae "Como en la casa de uno...' el día 27 al Cervantes

El próximo viernes 27 de enero, a las 21:30 horas, el Teatro Cervantes recibe la visita del televisivo Santi Rodríguez, que llega a Almería para presentar su espectáculo Como en la casa de uno...

Santi Rodríguez es monologuista, actor y humorista. Con un amplio bagaje en teatro, se dio a conocer en toda España por su personaje del 'frutero' en la serie 7 Vidas de Tele 5. Luego vino el Club de la Comedia, La Noche con Fuentes y, actualmente, la serie Gym Toni.

Malagueño de nacimiento y jiennense de adopción, ha participado en varios espectáculos teatrales también con éxito: 5 hombres.com, Ave Sosía o Cómicos uno a uno. Ahora reparte risas y carcajadas con su espectáculo en solitario Como en la casa de uno…, espectáculo con el que llega al Teatro Cervantes y con el que presenta una visión sobre el turismo, viajar al extranjero y lo bien que están en casa.

Santi no necesita departamento de prensa que le redacte una sinopsis del este espectáculo, él mismo lo explica de esta manera: "El extranjero es muy bonito pero está lejos y hablan muy raro. De todas formas hay que viajar siempre que puedas. Conocer gente de todos sitios, está bien. La mayoría es gente muy simpática, aunque como no sabes lo que hablan lo mismo te están sonriendo mientras te dicen que nos van a cobrar el doble porque eres guiri. Porque lo curioso de salir fuera es que te conviertes en guiri sin darte cuenta y los guiris dejan de serlo porque son de allí, de donde tú estás… ¿Qué no te enteras? Vente a oírme".