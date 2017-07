Sergio Núñez y Celso Albelo graban un videoclip en el Auditorio de Roquetas

El cantante almeriense Sergio Núñez grabó ayer por la tarde en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar el videoclip del tema Perfume de gardenias junto a Celso Albelo, considerado por la crítica como uno de los tres mejores tenores del mundo en la actualidad. La canción es un bolero del puertorriqueño Rafael Hernández, un tema bellísimo que se paseará por el mundo mostrando el Teatro Auditorio roquetero.

Núñez se mostró feliz de poder grabar este videoclip en Roquetas. "Estamos en uno de los mejores Auditorios de España y he decidido que se grabase aquí porque Roquetas es un referente cultural en toda la provincia y a nivel nacional es de lo mejor que tenemos. He invitado al mejor tenor del mundo que es Celso Albelo y no podía ser en otro lugar que en Roquetas, un lugar muy sensible con la cultura".

En la grabación junto a los dos grandes artistas participan varios músicos de Almería

Sergio Núñez que prepara para el futuro un disco de duetos se ha rodeado para este videoclip con músicos almeriense, concretamente "la sección de cuerda de la Orquesta Barroca de Roquetas, todo con los arreglos de Jeremías Martín, mi director musical que es de Canarias. Todos los músicos que participan son de Almería", sostiene Núñez.

"Hemos tenido que adaptar las agendas tanto de Celso Albelo como la mía. Él tiene ocupado hasta 2021 con recitales por todo el mundo y yo ando casi siempre fuera de Almería. Por eso vimos que teníamos tres días ahora libres, y nos decidimos por grabar el videoclip de este hermoso bolero", apuntaba Sergio Núñez. "Agradezco al Ayuntamiento de Roquetas su ayuda, y a todos los músicos y la gente de producción".

Por su parte, Celso Albelo se mostró contento de estar en Roquetas de Mar. "Aunque estoy muy liado, ya que me voy para Finlandia en unos días, vimos la oportunidad de grabar este videoclip, algo que ya llevábamos en mente hace tiempo, y la verdad que estoy feliz de estar en uno de los auditorios con mejor acústica de España".

Albelo subrayó que "le tengo un gran respeto profesional a Sergio Núñez y cuando me habló del proyecto hace meses me decidí a hacerlo". El tenor, uno de los mejores del mundo, señala que "es un proyecto precioso e innovador, y no podía decir que no. Estoy feliz de estar en Roquetas de Mar".

La concejala de Cultura de Roquetas de Mar, María Dolores Ortega estuvo presente durante la grabación del videoclip y se mostró encantada de contar con dos grandes figuras de la música como Sergio Núñez y Celso Albelo en el municipio. "Estoy muy contenta, ya que fueron ellos los que pidieron venir al Teatro Auditorio de Roquetas a grabar el videoclip. Ellos quieren que en esa grabación se vea todo el aforo sin público. Estoy contenta porque han valorado a nuestro Teatro Auditorio como uno de los mejores de todo el país".

Considerado como uno de las mejores intérpretes de bolero y música romántica del momento, Sergio Núñez es también productor musical, compositor y guitarrista, que ha actuado en países como México y Cuba, cuna del bolero. El cantante ha compartido escenario con artistas de primera fila como Juan Pablo Manzanero, Omara Portuondo, Ela Calvo y Alba Pérez, entre otros.

El artista demuestra su amor hacia el Archipiélago canario, al que define como "el paraíso musical". Además, Canarias ha sido cuna e inspiración de su trabajo Canciones de amor, del cual afirma sentirse orgulloso.

Por su parte, Celso Albelo nacido en Santa Cruz de Tenerife, empieza a recibir sus primeras lecciones de canto con la profesora y cantante, Isabel García, más tarde pasó al Conservatorio Superior de Música de su ciudad con Isabel García Soto y en la Escuela Superior de Canto Reina Sofía de Madrid con Tom Krause y Manuel Cid, perfeccionándose más tarde con Carlo Bergonzi en la Accademia de Busseto.

En 2006 debuta con el personaje del Duca di Mantova de Rigoletto (Verdi) en Busseto, junto a Leo Nucci. Después canta en Teatro de La Scala de Milán (Pagliacci, Don Pasquale), en La Fenice de Venecia (L'elisir d'amore, Rigoletto), en el Rossini Opera Festival de Pésaro (Stabat Mater), en la Accademia de Santa Cecilia en Roma (Guillaume Tell), en el Teatro Verdi de Trieste (Don Pasquale, Les pêcheurs de perles, Maria Stuarda), el Carlo Felice de Génova (Don Pasquale), en el Comunale de Bolonia (I Puritani), el Verdi de Salerno (Lucia di Lammermoor, I puritani), el Lírico de Cagliari (Falstaff, L'elisir d'amore), el Massimo Bellini de Catania (Maria Stuarda) y el Teatro Real de Madrid (Rigoletto).