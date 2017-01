Sergio Tudela: "Una orquesta es la mejor escuela que puede haber"

Un Jardín de Retales es el nuevo disco del cantante Sergio Tudela. El artista nacido en Linares, y afincado en Almería ofrece esta noche a las 21:30 horas un concierto en el Teatro Apolo. También acaba de presentar el videoclip del single Mírame que ha grabado en Almería.

Un Jardín de Retales cuenta con 10 temas, 9 propios y uno compuesto por su productor musical, Pachi García, y que hacen imaginar un recorrido por el pop nacional e internacional, un álbum sensible, meditado y vitalista.

"Yo funciono por retos, cuando me propongo algo lucho por llevarlo a cabo", sostiene

Influencias de artistas como The Killers, Coldplay, Muse, Maroon5, The Jackson Five entre otros se concentran en este disco. Cuenta con la colaboración de reconocidos músicos y amigos que han hecho evolucionar cada una de sus composiciones.

"Estoy feliz e ilusionado. Es una etapa muy importante de mi vida y estoy realizando mi sueño", sostiene Tudela. "Todo cantante sueña con tener algún día un disco propio. Era un proyecto que tenía en mente. Se dio la circunstancia de estar en el momento adecuado y con la gente adecuada para que se hiciera realidad", subraya el cantante.

"La música que he intentado hacer en el disco es algo que no había en el mercado". Hoy sábado, 28 de enero se presenta en el Teatro Apolo. Lo presento con toda la banda. Hemos querido hacerlo lo más fiel posible a la grabación en estudio. Hemos contado con un batería de reconocido prestigio a nivel internacional como Miguel Lamas".

Nacido en Linares, vivió en Córdoba, Inglaterra y ahora está en Almería. "La primera vez que me subí a un escenario fue en el colegio cantando Bailar pegados de Sergio Dalma. Tenía entonces cinco años", recuerda. A los ocho comenzó a estudiar música clásica en la especialidad de clarinete en Linares. Después se trasladó al Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba y luego se marchó a Madchester para concluir sus estudios.

Sergio Tudela llega a Almería por trabajo. "Llevo 14 años cantando en orquestas profesionales. La última orquesta en la que he estado en Almería ha sido en la Orquesta Pentagrama de Roquetas de Mar. Estuve en esa formación tres años y la verdad que estoy muy contento por la oportunidad que me dieron. Siempre digo que una orquesta es la mejor escuela que puede haber, porque tiene trato con el público, aprendes todos los estilos y también aprendes a hablar ante las personas que te escuchan".

"Cantar en una orquesta a hacerlo solo sobre un escenario es realmente un reto. Yo funciono por retos, y en eso soy cabezón y cuando me propongo algo lucho por llevarlo a cabo", apunta.

"Se puede vivir de la música. Al final si tu das calidad se valora. Eso era antes, ahora y después. Siempre se ha hablado de la crisis y hay mucha competencia, pero los grandes siempre están arriba, porque valen", cuenta.

Acaba de lanzar el videoclip del tema Mírame que ha grabado entre el Hotel Aire en la Plaza Vieja y la Galería Neo Taberna. "Es un videoclip que me gusta mucho. A la gente que lo esta viendo le está fascinando. Es un videoclip muy profesional".