La banda Sun Rockets lanza su nuevo disco 'Point of No Return'

La banda almeriense Sun Rockets acaban de lanzar un nuevo disco titulado Point of No Return con la discográfica Sleazy Récords. Diego Cruz, Pepe Lee y Daniel Álvarez, componentes de esta formación acaban de presentar el trabajo en el Rockin Race Jamboree que llegaba a su XXIII edición.

"El Festival lo abrimos en Torremolinos y para nosotros ha sido un honor. Fue un show fascinante que gustó muchísimo. Actuaron tres bandas americanas, una inglesa y nosotros. Fue una presentación exquisita" cuenta Pepe Lee.

Diego Cruz, uno de los grandes cantantes que ha dado Almería opina que "es un disco muy esperado y muy trabajado. Estamos muy contentos porque hemos hecho un disco que tiene muchos estilos implicados. E este trabajo hay desde un hay un rock and roll o un tema soul".

"El sello que nos caracteriza es el desértico-fronterizo-almeriense que en este disco se abre con un tema como es Western Moon. En el anterior álbum incluimos también un tema con este sello que se titulaba Desert Wind. En el disco colabora Pepe Viciana al saxo, Chema Bautista al piano y Francis Beard al Pedal Steel" sostiene Pepe Lee.

El disco se compone de doce temas. "Hemos madurado más con respecto a otros trabajos. Es un trabajo mucho mas elaborado, y sobre todo, el sonido de producción es envidiable", afirma Diego Cruz.

Sun Rockect es un grupo influenciado por las raíces más sureñas de la música Retro-Americana como Rockin Blues, Rhythm & Blues, Rockabilly, Rock & Roll, Western Swing, Country Outlaw. Con toques de Jazz o Soul. Músicos experimentados, que han bebido durante muchos años de todos estos estilos, por lo que han sabido darle un color y un sabor propio en todas sus composiciones.

Diego Cruz es la voz y guitarra de la formación. En 1.998 salió a la luz su primer trabajo discográfico con el grupo Insólito Club, cosechando grandes éxitos con canciones como la versión en castellano del célebre Me and Miss Jones y actuando en varios programas de televisión a nivel nacional, como Crónicas Marcianas o Música Si.

Daniel Álvarez es el nuevo guitarrista de la formación, tras muchos años de hacerlo Chipo Martínez. Alvarez desde muy temprana edad supo que quería dedicarse a la música, empezó a estudiar de manera autodidacta, cogiendo influencias de diversos estilos, en especial del rock, el jazz y el flamenco.

A mediados del 2001 se traslada a Madrid, donde perfecciona su formación musical, especializándose en arreglos-composición, armonía moderna y titulándose en guitarra flamenca en el Conservatorio de Madrid.

Durante este periodo comienza a actuar en festivales y salas de toda España e Italia con distintos proyectos, podemos destacar los escenarios de el Teatro Real, el teatro Fernando Fernán Gómez (XXVI Festival de Jazz de Madrid), el Palacio de los deportes o el Festival Internacional de Folclore en Italia (2010- 2012). Y compone para diversas campañas de marketing, empresas como ATP World Tour (Nadal Quest of top) o Decathlon.

En su cultura musical podemos ver influencias de músicos como Danny Gatton, Larry Carlton, Chick Corea, Michael Brecker o Paco de Lucía.

Actualmente es guitarrista de The Sun Rockets y Reverendo & the new preacher boys. También colabora con La Frontera en su gira 30 años en el límite y con Dave Alvarez. Compagina los escenarios con otra de sus pasiones, la docencia musical.

Pepe Lee es el contrabajo, bajo y coros del grupo. Músico autodidacta, empezó con el bajo eléctrico a principios de los 80 con la formación almeriense Forajidos.

En 1988 se va a Barcelona, toca en la banda Desheredados. En 1991 con Al Este del Eden. A finales de los 90 participa con la Banda de Blues Castigo Blues, hasta que en finales del 2005, en un concierto de Diego Cruz Quartet, comenta Diego Cruz la posibilidad de volver a tocar como al principio de los 80, el mas viejo y clásico Rock and roll.

Fanático y obsesivo del sonido de los contrabajistas de los 40, 50, como Willie Dixon, Milt Hinton, Bill Black (Elvis), Marshal Little (Comets de Bill Haley), Kenvin Smith o Jimmy Sutton. A acompañado a artistas internacionales como Mouse Zinn.

Actualmente, también trabaja con Pike Cavalero (Sleazy Records) y True Blue Trío (Migrain Récords).