Tricicle hizo un repaso a los mejores 'hits' de su carrera el sábado en el Teatro de Roquetas

Fue una hora y media intensa sin descanso donde Tricicle ofreció lo mejor de su trayectoria artística en el espectáculo Hits. El Teatro Auditorio de Roquetas de Mar acogió el sábado a este trío del humor que cumple 38 años sobre los escenarios.

Tricicle llegaba a Roquetas con una recopilación de 'sketches' que han interpretado durante sus 38 años de trayectoria, elegidos por el público de entre "lo mejor de lo mejor" y con un humor intemporal que no se basa en modas ni en ningún suceso político o histórico que haya envejecido, por lo que la gente se sigue riendo igual.

Parecía no haber pasado el tiempo, al comprobar con que frescura y sobre todo con que maestría, Joan Gràcia, Carles Sans y Paco Mir se desenvuelven en el escenario. El espectáculo ya lo hacen de memoria. Con Hits, Tricicle se va despidiendo para cambiar de ciclo de cara al futuro. En Roquetas hicieron dos funciones que reunieron a unas 1.500 personas. En hora y media de espectáculo, los cómicos refrescan la memoria del público con sketches, todos fueron un gran éxito en su día, pero es que actualmente no han perdido vigencia. Al menos el público no paró de reír el sábado en Roquetas.

El espectáculo terminaba con una pieza audiovisual y un resumen de 20 minutos de 'gags' rápidos de toda la trayectoria de Tricicle. Con su toque personal, los tres cómicos ofrecen un sketch donde aparecen los tres en el dentista que es probablemente de lo mejor de su trayectoria.

Luego también hay momentos increíbles donde Paco Mir y Joan Gracia bajan al patio de butacas y se ponen a repartir prensa local, más que repartir se dedican a lanzar periódicos como si fueran una pedrada.