La VII Muestra del Audiovisual Andaluz será en el Museo de Almería

Conscientes del importante papel que actualmente ejerce el audiovisual en la creación de nuevos públicos, la Fundación Audiovisual de Andalucía, la Consejería de Cultura a través de la Filmoteca de Andalucía, el Festival Internacional de Cine de Almería y Asfaan ponen en marcha la VII edición de la Muestra del Audiovisual Andaluz, que se celebrará en el Museo Arqueológico de Almería desde hoy 14 de febrero al 30 de mayo de 2017, a las 19 horas.

Con entrada gratuita hasta completar aforo, la Muestra es una oportunidad única para el público más joven y, por supuesto, el público en general, de disfrutar de títulos rodados por directores y equipos andaluces; además de filmes creados en Andalucía por grandes profesionales, cuyas trayectorias ya brillan en la memoria del cine español por sus premios y reconocimientos.

Habrá 13 sesiones donde se llegarán a proyectar un total de 30 producciones

Esta nueva Muestra del Audiovisual Andaluz en Almería se desarrolla en trece sesiones y ofrece un total de 30 producciones entre largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes. Algunos de los largometrajes y documentales programados esta edición se caracterizan por sus reconocimientos y su destacada trayectoria por festivales nacionales e internacionales.

A lo largo de 13 sesiones, el público tendrá acceso a películas como Azul y no tan rosa y La Partida de Malas Compañías, Línea de meta de Paola García Costas, Boliviana y Habitar la utopía de Intermedia Producciones, El caso Rocío de José Luis Tirado, Mariposas blancas de Visiona, Al ritmo de la calle de Arte Sonora, No me contéis entre vosotros de Isidro Sánchez, WildMed, el último bosque mediterráneo de Acajú Comunicación Audiovisual, Madres invisibles de Lorenzo Benítez, África 815 de Proxémica, Thomas vive de 2 Punto Producción Audiovisual, Planeta Asperger de Encanta Films, Obra 67 de Diffferent Entertainment y Piratas y Libélulas de Azhar Media.