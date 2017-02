Vanesa Martín seduce al Auditorio de Roquetas con un concierto memorable

Fue un concierto muy esperado y a la vez de los que hacen historia. Vanesa Martín, la cantante malagueña llegaba el sábado al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar para presentar su último disco Munay que tan buena acogida ha tenido. Desde hacía varias semanas las entradas se encontraban totalmente agotadas.

Desde el principio hasta el final, Vanesa Martín dejó constancia de su poderío en el escenario, donde aparte de la música, la clave de su éxito son las letras de sus canciones. Hizo un repertorio extenso a lo largo de dos horas, aunque hizo la práctica totalidad de los temas del nuevo disco.

La artista malagueña estuvo agusto en el Teatro de Roquetas arropada por sus fans

Con una gran puesta en escena, Vanesa Martín apareció en el escenario para cantar Nunca me conoció y luego continuar con Frenar enero, uno de sus grandes éxitos. Fue el momento de saludar al público que llenó totalmente el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. "Estamos felices de volver a este Teatro que tan bien nos trata siempre y vosotros que también respondéis siempre".

"Es el segundo concierto que hacemos con el disco Munay y todavía tenemos ese nervio especial del principio y os invito a que hagamos una pelota gorda, y nos sumerjamos en el universo de Munay, cantemos, bailemos y nos enamoremos. Quiero que viajéis a través de vuestras propias vivencias y vuestras propias historias. Este concierto quiero dedicárselo especialmente a Pablo Ráez". Esas palabras de Vanesa Martín, hicieron que el público aplaudiera durante más de un minuto.

Luego sonaría Santo y seña, uno de los temas de su nuevo disco al igual que Inmunes. El público coreaba todas las canciones de la malagueña que a lo largo de la noche en más de una ocasión dijo encontrarse muy agusto en Roquetas. Sonaría también La piel.

Seguidamente hizo una batería de nuevas canciones como Que se entere Madrid, Sucederá, Ya y Si me abrazaras. Luego acompañada solamente del piano hizo No te puedo retener y Durmiendo sola. Antes de marcharse a cambiarse de vestuario, Vanesa Martín hizo Porque queramos vernos y El amor no se explica dos canciones de su último disco.

La parte final del concierto fue impresionante con una Vanesa Martín entregada, tanto incluso, que llegó a bajar al patio de butacas ante la mirada atenta de sus fans que querían hacerle fotografías. Sonaron Te has perdido quien soy y Nueve días para concluir con Sin saber por qué.

Pero el público no quería que Vanesa Martín se marchase del escenario. Por eso ante los gritos del público pidiendo su presencia de nuevo, salió al escenario y cantó una de las canciones que no ha incluido en este disco, pero que le sobró de Munay y que hay lugares donde la canta. Vanesa al piano en esta ocasión hizo ese tema nuevo y luego cantaría como bises Manzanas envenenadas, Déjame a mí y Complicidad.

El público salió del Teatro Auditorio muy feliz. Habían disfrutado de una artista que tiene carisma en el escenario y que sobre todo muestra su cariño a su público. También hay que decir que tuvo palabras de elogio para el personal del Teatro Auditorio por su cálida hospitalidad.