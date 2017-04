La Villaespesa acoge el día 21 una lectura de poemas de Julia Uceda

El día 20 se realizará una lectura inclusiva de la obra 'El Principito'

El delegado de Cultura informó de que con motivo del Día del Libro, el jueves 20 de abril se realizará una lectura inclusiva de El Principito en la que está invitada a participar la sociedad almeriense. Colaboran en esta iniciativa Down Almería, Asalsido, Asoal y Once. El viernes 21 se realiza el Bebecuentos El pequeño agujero de mi calcetín, por Libélula Actividades, el sábado 22 el Bebecuentos en inglés The very hungry caterpillar y el 26 es el turno de La hora del cuento con Ana Gallego a las 18 horas en la Bebeteca. Este mismo día, sábado 22, Uno Teatro pondrá en escena para un público familiar Antoñita Jones (En Busca del Libro Perdido). Será a las 12:30 en el salón de actos. La protagonista tiene doble trabajo: por las mañanas es auxiliar de biblioteca, pero el resto del tiempo es rescatadora de libros en peligro (libros raros, únicos, cantarines…). La presentación del libro con Cuentacuentos "SuperLola y la gran aventura del cole", de Matías Fernández Salmerón, será el sábado 29 de abril a las 11 horas.