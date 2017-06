El casting para la figuración de 'Domino' se amplía hasta mañana en el Museo de la Guitarra

El casting para buscar la figuración para la película Domino que Brian de Palma rodará en julio en Almería y Adra ha ampliado sus fechas y además ha cambiado de ubicación. Si la pasada semana el casting se desarrolló en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, ahora el casting se ha trasladado a las dependencias del Museo de la Guitarra en pleno centro de la ciudad.

Todo indica que la elección de un lugar alejado del centro como el Estadio de los Juegos Mediterráneos no fue un acierto por parte de la productora encargada del casting. A eso hay que sumar que los horarios en estas fechas no eran los mas idóneos, ya que correspondía con las horas donde el sol más calienta. No obstante, se mantiene el horario en el nuevo emplazamiento del Museo de la Guitarra.

La productora Suroeste Films anuncia que el casting se desarrollara hasta el miércoles, en horario de 10 a 14 y de 16 a 20 horas. En concreto, se demandan hombres y mujeres de aspecto extranjero, magrebí y japoneses, hombres y mujeres de etnia negra, hombres y mujeres nacionales de 25 años en adelante, hombres de pelo corto, músicos de banda con instrumentos.

El rodaje, un thriller que protagonizarán Christina Hendricks (Made Men, Drive) y Nikolaj Coster-Waldau, el actor que da vida a Jaime Lanister en Juegos de Tronos, ya ha comenzado en Amberes (Bélgica) y se trata de una coproducción europea en la que participan la compañía francesa Backup, la productora española Maestranza, los estudios daneses Schonne Film, y los productores belgas de Zilvermeer.

'Domino' relata la historia de un policía (Coster-Waldau) que sigue sus propias reglas para reencontrar al asesino de su antiguo compañero mientras que toda Europa es blanco de ataques terroristas.

Su compañera (Christina Hendricks) ayudará a la caza del sospechoso, aunque ambos ignoran que el hombre al que persiguen está trabajando para la CIA con la misión de rastrear la célula ISIS que está detrás de los ataques.

El prestigioso director norteamericano Brian de Palma rodará parte de su nuevo largometraje a finales de julio en la ciudad de Almería y en Adra, en concreto en la capital almeriense tres son los escenarios elegidos, la Plaza de Toros, el Aeropuerto, y el Puerto. Almería vuelve a ser tierra de cine.