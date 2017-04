El disco-libro 'Out of the Past' con quince temas se presenta esta noche en Clasijazz

Clasijazz acoge esta noche a las 19 horas la presentación del disco-libro Out of the Past que rescata quince canciones que fueron grabadas en una casete hace más de 40 años por un grupo de jóvenes de Almería y Cartagena. La historia de este disco es la historia de un sueño.

El científico almeriense Rodolfo Miranda junto a Juanjo Muñoz y Chipo Martínez grabaron a principios de los años 70 varias canciones que había compuesto el propio Rodolfo en inglés. Por otro lado, Rodolfo Miranda en Madrid con Pepe Soto y Moisés Ruiz también grababan canciones modernas en inglés. "Las grabábamos en una casete para acordarnos de las letras. Estos amigos de Cartagena en vacaciones se llevaban las grabaciones y sus hermanos pequeños alucinaban con aquella música", comenta Rodolfo Miranda.

"Esa cinta de casete apareció después de muchos años en una casa de verano en Cartagena. Andrés Ruiz, uno de los hermanos de Cartagena que se dedica profesionalmente a la música decidió que teníamos que grabar esas canciones y lanzar un disco", sostiene.

"Jorge Ruiz, otro de los hermanos se ha encargado del sonido y realmente ha quedado un trabajo maravilloso". El trabajo se compone de 15 temas la mayoría de ellos compuestos por Rodolfo Miranda. "El disco-libro además incluye las letras de las canciones en español y en inglés y unas ilustraciones realizadas por Moisés Ruiz', sostiene Miranda, que explicaba ayer durante uno de los ensayos en Clasijazz que "sacar este disco es un sueño. Parece increíble de verdad, porque hay mucha gente detrás mucho más jóvenes que han hecho un esfuerzo y han puesto su trabajo para que este disco vea la luz".

En el disco básicamente participan Rodolfo Miranda, Moisés Ruiz y Pepe Soto. "Durante dos sesiones largas grabamos en Cartagena este disco, donde contamos con la colaboración de diferentes músicos", sostiene Miranda que asegura que "la temática de estas canciones es el amor y el desamor, pero también hay canciones que muestran la soledad que se vive cuando pasas de vivir en una ciudad pequeña a una ciudad muy grande. Hay canciones de rabia y de pesadilla. El disco es my variado".

Esta noche sobre el escenario de Clasijazz se volverán a reunir aquellos jóvenes que disfrutaban haciendo música en inglés. Aunque han pasado más de cuatro décadas mantienen la misma ilusión y sobre todo las ganas de hacer disfrutar con sus canciones al público que se de cite en Clasijazz. Esta noche tocarán en el gran escenario de Clasijazz, Eduardo y Miguel (pianos), Juanjo Muñoz, bajo, Chipo, guitarra; Paco (batería), Ana Muñoz (ukelele y percusión) y Andrés Ruiz (voces). El disco es una auténtica joya.