"El flamenco en Almería tiene mucha cantera y mucho futuro"

Es tataranieto de Trinidad Carmona La Moruna, una granadina de Lanjarón que cantaba por seguiriyas con maestría. Es nieto de Juan El Pirri e hijo de Juan El Hércules. Después de muchos años de trabajo ve cumplido el sueño de lanzar su primer disco. Hoy lunes se pone a la venta su trabajo Almeraya, donde ha reunido ocho temas. Este trabajo se presentara en septiembre en Almería. Está editado por La Droguería Music y 2F Espectáculos.

-Llevas mucho tiempo trabajando con fuerza y tesón.

-Desde los trece años estoy dedicado a cantar. Después entré con mi padre en su grupo que se llamaba Querando Dron y luego participé en el Festival de Fondón y de ahí me presenté a varios concursos y gané varios primeros premios. Tengo 26 años y medio, pues llevo la mitad de mi vida trabajando. Yo no me dedico a esto por dinero, pero es que nadie va a venir a tu puerta a traerte contratos. Si quieres vivir de esto tienes que estudiar y ser formal.

-¿El fruto de tanto esfuerzo es el primer disco que hoy se pone a la venta?

-Es el culmen de una época de mi vida. Plasma lo que soy ahora, y aunque no están todos los cantes que he aprendido, pero es el culmen de una época y en el futuro espero sacar el segundo disco.

-Tener un disco es una buena carta de presentación. Imagino que te ilusiona poder contar con este trabajo en el mercado.

-Muchísimo. Tengo que dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este disco.

-Son ocho temas los que se incluyen en este disco. ¿Hay alguno especial?

-Para mí es muy especial la seguiriya en directo que he grabado dedicada a mi abuelo Juan. Es uno de los temas más especiales, pero a nivel emocional es importante para mí. Yo me dedico en parte a cantar flamenco por mi abuelo.

-La Chanqueña es otro tema que hace un guiño a La Chanca.

-Es una bulería que he grabado con José del Tomate, hijo de Tomatito. Su padre y el mío, con todo el respeto, tienen mucho que ver con la forma que hay de tocar en La Chanca y por eso le hemos puesto La Chanqueña.

-Ha incluido la caña Y viva Andújar en este trabajo.

-Es una caña. He escuchado mucho al maestro Rafael Romero El Gallina, me he fijado en su cante para interpretar la caña. En homenaje a él le pusimos ese título.

-Cuna de los tangos, otro gran tema del disco.

-Los tangos extremeños son los más preciosos que hay. Es un palo junto con el jaleo que son increíbles.

-¿Y Mirando atrás?

-Es una bulería que he dedicado a personas de las que he bebido en mi cante, como son Antonio El Chaqueta, Pastora Pavón, Niña de los Peines y la Perla de Cádiz. He querido rendirle un homenaje en una pieza muy especial.

-Incluye también Contigo me den las doce.

-Es una soleá por bulería al golpe, intentando que la musicalidad de las letras sea diferente.

-¿También hay una Levantica, concretamente La Tortolica?

-Esa es la levantica que grabó en varias ocasiones Joaquín Vargas El Cojo de Málaga. En este disco he preferido grabar esta pieza y no hacer un taranto, pero en mi segundo disco prometo que irá un taranto.

-El tema Plaza de los pescadores, abre el disco.

-Es una alegría que dedico a la Plaza de Moscú, en el Barrio de La Chanca. Queríamos poner algo que tuviera que ver con el puerto y con la industria que tanto ha ayudado a mi barrio a seguir adelante como es la pesca. Es un homenaje a los pescadores y al puerto.

-Aunque tienes raíces granadinas, cuando se instala tu familia en Almería.

-Hace 50 años ya. Mi abuelo se fue a Galicia a hacer el servicio militar y allí conoció a mi abuela. Luego decidieron instalarse en Almería. Y aquí se buscaron la vida. Aquí ya nació mi padre y yo también he nacido en Almería.

-¿Cómo ves el panorama del flamenco en Almería?

-Las nuevas generaciones gracias a los conservatorios y a las academias están mucho mejor preparadas. Han proliferado mucho las academias de flamenco y están haciendo las cosas muy bien. Hay cosas que mejorar pero no todo va a ser negativo. La cantera de Almería es my buena y creo que hay que dejarse ya de jóvenes promesas porque hay grandes realidades. El flamenco está muy saneado, hay mucha cantera y hay mucho futuro.

-¿Se puede vivir del flamenco?

Por supuesto. En la carrera del artista es clave la dinámica de trabajo. Yo soy cantaor para el baile, soy cantaor en solitario y también he ido en grupos de guitarristas como Niño Josele y en compañías de baile. Aparte de eso he trabajado con grupos de mestizaje. Tener dinámica para adaptarte es clave para trabajar mucho y poder vivir de esto. El disco se puede adquirir en Riopreto Radio, La Guajira, La Canastera, Entre flamenco, Amazon Music y www.ladrogueriamusic.com y en los lugares donde actúe Cristo Heredia.