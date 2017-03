Los grandes temas de Queen volvieron a sonar en Roquetas

Las 1.000 personas que se dieron cita el sábado en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar vivieron una noche fascinante con el concierto Symphonic Rhapsody Queen. Sobre el escenario cinco grandes artistas que hicieron las delicias del público con un espectáculo musical con las grandes canciones de Queen.

La One World Symphonic Orchestra junto con la Rock Band, interpretaron los éxitos más importantes de la célebre banda inglesa. Casi tres horas de espectáculo en las que el público fue descubriendo las mejores creaciones de Queen en las voces de Patti Russo, Tommy Heart, Thomas Vikström, Pablo Perea y Graciela Armendariz, una soprano fantástica. Todos estuvieron magistrales durante el concierto.

Cinco grandes artistas ofrecieron un extenso y conocido repertorio de la banda Queen

El espectáculo fue del agrado de todos, ya que parte del público paso buena parte del concierto de pie y bailando. Y es que el público que acudía a Roquetas son fieles seguidores de la banda de Freddie Mercury. En una noche tan mágica, con tan buen sonido y con grandes intérpretes sobre el escenario sonaron las canciones más emblemáticas de la banda, muchas de las cuales fueron coreadas por un público entregado.

We will rock you, Bohemian Rhapsody, Barcelona o Friends will be friends. Estos son sólo algunos de los grandes temas de Queen que sonaron en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar. Un espectáculo grandioso donde se unen calidad, fuerza, grandes artistas y la mejor música. La puesta en escena es muy cuidada y eso convierte Symphonic Rhapsody Queen en un espectáculo único.

Fue un espectáculo cargado de fuerza y energía, donde el tiempo pasó muy rápido. Los artistas sobre el escenario demostraron su capacidad como cantantes, destacando Tommy Heart, que posee una voz inconfundible y en muchas ocasiones con el mismo timbre que el propio Mercury. Todos se entregan en un concierto fascinante. Sin duda, mereció la pena pasar la noche recordando a Queen.

El público salió del Teatro Auditorio fascinado y entusiasmado por el gran espectáculo que acababan de disfrutar. Y es que fue vibrante desde el principio hasta el final, con temas conocidos, y siempre recordando a Mercury, un artista que pase el tiempo que pase siempre estará entre los más grandes que ha dado la historia de la música.