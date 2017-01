Con la música en las venas

Fue militar, luego representante de una marca de galletas y ahora lleva unos años viviendo su pasión por la música. Es Francisco Cazorla Juárez gerente de la empresa Clave de Sol Espectáculos, ubicada en el número 68 de la Carretera de Granada.

Este almeriense de 56 años se crió en el municipio de Rioja. De hecho en los años 80 fue concejal de Cultura de esta localidad, y eso le hizo, de alguna manera, vincularse al mundo de la representación de artistas y orquestas.

Francisco Cazorla trae el 16 de marzo al grupo Medina Azahara hasta Benahadux

"Me encanta la música y si hubiera nacido en otro momento me hubiera hecho músico. Desgraciadamente no sé cantar ni tocar ningún instrumento. En el fondo soy un músico frustrado", apunta este hombre que cuenta en las paredes de su oficina con unas fotografías de varias de las orquestas con las que trabaja.

"Siendo concejal de Cultura disfruté mucho y aparte de eso tomaba contacto con los grupos musicales. Me gustaba la representación. Toda mi vida me he dedicado a ello".

Francisco Cazorla Juárez es un hombre polifacético. Su vida es intensa y a lo largo de mucho tiempo ha tenido diferentes ocupaciones. "Yo soy maestro industrial en electricidad. Terminé con 18 años de estudiar. Decidí irme a la mili y estando en Viator me propusieron que me quedara como militar. Yo tenía mi sueldo con 18 años y todos mis amigos de esa edad se dedicaban al cultivo de la naranja en mi pueblo. Yo me sentía un marqués".

"A los diez años de estar en Viator comenzó a cambiar el ejercito. Lo dejé y entonces me dediqué a la representación. Comencé con las galletas Cuétara en Almería, se vendía mucho y era fácil el trabajo para mí. Y económicamente iba muy bien", sostiene.

Tras cinco años vendiendo galletas, Cazorla Juárez deja este trabajo porque la empresa cambió de manos. "Luego me fuí a Nudespa, una empresa de panadería industrial. Pero yo no paraba de darle vueltas a mi cabeza, tenía claro que lo mío era montar una empresa de representación musical y cada vez tenía más contactos con orquestas, porque la mayoría eran amigos míos".

En el año 1992, Francisco Cazorla monta la empresa Clave de Sol Espectáculos. "Comencé despacio, en una habitación en mi casa. Los dos primeros años fueron muy duros, porque en Almería había otras grandes empresas que se dedicaban a la representación musical y había que abrirse un nuevo camino. Hoy afortunadamente trabajo en casi todos los pueblos de Almería. Aparte de la provincia de Almería también trabajo en Murcia, Granada y Jaén".

Cazorla disfruta como nadie lo que es estrictamente la verbena en los pueblos. "Yo soy un representante que asisto a las fiestas donde hay orquestas que me han contratado y estoy toda la noche en contacto con los vecinos y viendo como disfrutan con la música. Hay fiestas donde son las cinco de la madrugada y allí estoy todavía. Es una forma de disfrutar y vivir la verbena en directo".

El 16 de marzo, la empresa Clave de Sol Espectáculos trae hasta Benahadux a Medina Azahara. "He trabajado con muchos grupos, pero ahora mismo estamos muy centrados en las orquestas. "Defiendo a las orquestas de Almería, porque es mi tierra. Son pocas las que hay pero son muy buenas como es el caso de Cristal, Expresiones o Pentagrama. Como no son muchas, trabajo con orquestas de Jaén como son el caso de La Gran Rockset y Zodiaco. En la Gran Rockset, el trombonista es almeriense, se llama Francisco Ibáñez Burgos, conocido como El Colillo".

"Antes se disfrutaba más de la música, los grupos lo formaban gente muy joven con muchas ilusiones, hoy se comercializa más, con las nuevas tecnologías ya no es la música de antes. Ahora la gente quiere espectáculo y no valora a los músicos como antes" deja bien claro Francisco Cazorla, que asegura tener una gran ilusión en todo lo que hace.

"El éxito de Clave de Sol es que cuando entramos en un Ayuntamiento lo primero que hacemos es hacer un estudio de la población para asesorarles bien a la hora de hacer sus fiestas. Yo personalmente me preocupo de que todo transcurra bien y por eso no es raro verme en las verbenas controlando lo que allí ocurre". La empresa va creciendo cada día porque son muchos los que confían en Clave de Sol.